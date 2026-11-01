Juan Carlos Ferrero escoge a Ben Shelton para su regreso: "Tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinario"

El nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero es el estadounidense Ben Shelton, número cuatro del ranking ATP. El propio entrenador se ha encargado de disipar unos rumores entre los que se encontraban Jannik Sinner o Rafa Jódar. Su apuesta es la del norteamericano, de 24 años.

Después de un año alejado del Tour tras separar su camino con Carlos Alcaraz, el valenciano regresa para formar parte de un proyecto muy interesante con un tenista que "tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinario".

"Estoy muy contento de unirme a Bryan y al equipo en este nuevo y emocionante capítulo. Tengo muchas ganas de aportar mi experiencia y trabajar junto a todos para alcanzar ambiciosos objetivos", han sido los elogios que el exnúmero uno del mundo ha dedicado hacia su nuevo alumno.

A través de sus redes sociales, Ben Shelton ha hecho oficial el anuncio en la previa de un Masters 1.000 de París que comenzará la próxima semana.

"Una incorporación fantástica para mi equipo de cara a la próxima temporada. Juan Carlos Ferrero, estoy deseando empezar y darlo todo durante la pretemporada. ¡Manos a la obra!", escribió el joven estadounidense, acompañando el mensaje con una imagen suya y otra del preparador español.

El norteamericano, uno de los tenistas con mayor proyección del circuito con tan solo 24 años y siendo el cuarto mejor del ranking, se podrá enfrentar contra Carlos Alcaraz en los ATP Finals de Turín, aunque Juan Carlos Ferrero aún no formará parte de su equipo.

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