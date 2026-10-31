El español se llevó el triunfo en dos sets que se decidieron en poco más de hora y media. Su rival en la final saldrá del partido que enfrenta a Zverev ante De Miñaur.

Carlos Alcaraz se mete en su primera final del ATP 500 de Viena tras imponerse con un buen nivel a Medvedev

Carlos Alcaraz va a disputar el domingo la final del ATP 500 de Viena después de cargarse, en semifinales, a Daniil Medvedev en un bonito partido, donde si bien el español no fue todo lo regular que le gustaría, sí fue más sólido que el ruso [Narración y estadísticas: Medvedev - Alcaraz].

El tenista de El Palmar se ha quitado la espina que tenía clavada con el número cinco del mundo, quien le eliminó en Indian Wells a las puertas de jugar el partido que decidiría el campeón allá por el mes de marzo.

Ambos tenistas tuvieron sus momentos durante el encuentro. Alcaraz desplegó un buen tenis en el primer set, aunque los errores no forzados le obligaron a sufrir aún más de la cuenta para adjudicarse la primera manga. Dos roturas del español, por una del ruso. En el segundo, una para cada uno y al tie-break.

Say it in unison 👇 VAMOS! @carlosalcaraz is into the 37th final of his career after defeating Medvedev in Vienna! https://t.co/ctMgVtRp12 — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2026

Ninguno de los dos consiguieron hacerse fuertes en sus servicios. De hecho, los primeros cuatro puntos se ganaron al resto, hasta que Carlitos decidió que ya llegaba la hora de cerrar un partido que se resolvió en algo más de hora y media (1:36).

Un partido con oportunidades

En un visto y no visto, el de El Palmar se adelantó 3-1 en el primer juego. Sin embargo, Medvedev se mostró muy fuerte durante el inicio y con un parcial de 2-0 empató el duelo 3-3.

Ahí volvía a hacerse fuerte Alcaraz, que consiguió el 'break' tras un golpe directo a la red del ruso y se apuntó el primer set de la semifinal (6-4).

Al comienzo de la segunda manga, el español comenzó un tanto impreciso, pero se repuso con un espectacular globo, sin duda uno de los puntos del partido, para adelantarse 2-1. Y poco después volvió a romper el servicio con dos restos para el 4-2.

Lung-busting 32 shot rally 😮 #ErsteBankOpen https://t.co/ENM4sParzX — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2026

Pero un Medvedev en un gran estado de forma supo contener los arreones de Carlos Alcaraz durante todo el choque y, al igual que el set inicial, empató el duelo 4-4 cuando el español acariciaba el triunfo.

Finalmente, en el 'tie break' Alcaraz cerró el partido para certificar su pase a la final de Viena.

Con esta victoria, en la que el tercero del ránking protagonizó 28 golpes ganadores y el 54 % de los puntos ganados, acumula este año un récord de 37-5 y ha ganado tres títulos (Tokio, Doha y Australia), que podría aumentar si vence este domingo en la capital austriaca.

En la otra semifinal se verán las caras el tenista número uno del mundo, Alexander Zverev, frente al australiano Álex de Miñaur