Alcaraz (23) sobre su infancia: "Vivía en un entorno sin lujos y hoy sé que las pequeñas cosas marcan la diferencia"

Carlos Alcaraz se ha coronado en las pistas más prestigiosas del mundo, levantando trofeos de Grand Slam y consolidándose como una de las raquetas más formidables de la historia reciente del tenis.

Sin embargo, cuando los focos se apagan y el clamor de las gradas de las grandes capitales se desvanece, el murciano de 23 años no busca refugio en la ostentación que suele acompañar al éxito mundial.

Su brújula vital apunta siempre en la misma dirección: El Palmar. Para entender la inmensa madurez con la que gestiona la presión de ser una estrella global, es imprescindible mirar hacia sus raíces y la estricta normalidad en la que creció.

El propio tenista tiene muy claro qué es lo que verdaderamente importa, una lección aprendida en el seno de una familia trabajadora que hizo incontables sacrificios para que él pudiera empuñar una raqueta.

Como él mismo ha reflexionado al echar la vista atrás: "Vivía en un entorno sin lujos y hoy sé que las pequeñas cosas marcan la diferencia".

No hubo grandes excesos en su niñez, sino el esfuerzo diario de unos padres que trabajaban a destajo y unos abuelos que arrimaban el hombro para sentarlo a la mesa cuando ellos no llegaban.

Lejos de aislarse en una burbuja de exclusividad, Alcaraz busca activamente reconectar con la vida de pueblo que lo formó. "Sigo teniendo los amigos que hice y mi grupo era de la Sociedad Club de Campo de El Palmar. Nunca voy a perder esa esencia mía de ser familiar, de saber de dónde vengo", confesó.

Para él, volver a Murcia es una necesidad emocional y terapéutica. "En mi pueblo intento no cohibirme de hacer nada. Salgo a pasear y estoy con algún amigo simplemente sentado. Esas pequeñas cosas son las que me hacen desconectar y volver a sentirme el Carlitos de pequeño. Eso es lo que realmente me genera volver a cargar baterías".

A pesar de haberse convertido hoy en el espejo donde se miran las nuevas generaciones, en su interior sigue latiendo aquel niño asombrado por el deporte. "Era un crío con sueños, como todos. Los perseguí y hoy estoy rodeado de los ídolos que tenía", reconoce.

Pero ni siquiera sentarse en la misma mesa que las leyendas ha cambiado sus prioridades más íntimas. Haciendo gala de su habitual naturalidad, dejaba claro recientemente que el calor del hogar no tiene precio: "Como la comida de mi madre, en ningún sitio del mundo. Voy a vivir con ella hasta los 50".