Juan Carlos Ferrero anuncia su regreso a los banquillos: "Tengo un acuerdo con un jugador y lo desvelaré el 9 de noviembre"

Juan Carlos Ferrero ya tiene decidido cuál será su próximo reto. El entrenador valenciano regresará al circuito ATP en 2027 después de más de un año alejado de la competición tras poner fin a su exitosa etapa junto a Carlos Alcaraz.

El técnico ha confirmado que tiene cerrado un acuerdo con un nuevo jugador y ha fijado la fecha en la que se conocerá su identidad: el próximo 9 de noviembre.

En una entrevista concedida a Eurosport, el valenciano ha despejado las dudas sobre su futuro y ha confirmado que su vuelta a los banquillos ya está encarrilada. "El 9 de noviembre sale a la luz. Ya tengo un acuerdo cerrado con un jugador", ha asegurado Ferrero, que mantiene por ahora en secreto el nombre de su próximo pupilo.

Según lo adelantado por el propio entrenador, la vinculación se extendería durante tres temporadas, hasta 2029.

Una nueva etapa

El regreso de Ferrero llegará después de la ruptura profesional con Alcaraz, anunciada en diciembre de 2025. La separación puso fin a una de las colaboraciones más exitosas del tenis reciente, una relación que contribuyó decisivamente al crecimiento del murciano y a la conquista de varios títulos de Grand Slam.

El final de aquella etapa estuvo rodeado de informaciones sobre discrepancias en las condiciones de renovación, la posibilidad de trasladar la sede de entrenamientos a Murcia, la exigencia de contar con un entrenador a tiempo completo y ciertas tensiones con el entorno familiar del jugador.

Un conjunto de factores que habría dificultado la continuidad de una relación deportiva que había dado grandes resultados.

Desde entonces, el futuro de Ferrero se había convertido en uno de los asuntos pendientes del circuito. Su experiencia, su trayectoria como jugador y su capacidad para desarrollar jóvenes talentos le situaban como una opción atractiva para diferentes proyectos.

Sin embargo, el técnico había mantenido la discreción hasta confirmar que su próximo destino ya está decidido.

Uno de los nombres que más había sonado en las últimas semanas era el de Jannik Sinner. La posibilidad de que Ferrero se incorporase al equipo del italiano, uno de los grandes rivales de Alcaraz, alimentó las especulaciones sobre el futuro del entrenador valenciano.

No obstante, esa opción quedó descartada después de que Sinner anunciara el pasado lunes la incorporación del sueco Magnus Norman a su equipo.

Más allá de su propio futuro, el Ferrero también analizó la actualidad del tenis y dedicó varios elogios a Rafa Jódar, una de las jóvenes promesas del tenis español. El madrileño ha despertado grandes expectativas por su progresión y sus condiciones, y Ferrero no dudó en destacar su potencial.

"Es un jugador impresionante", afirmó el técnico, que también calificó de meteórica su evolución. En su opinión, Jódar tiene margen para seguir creciendo y cuenta con cualidades para aspirar a grandes objetivos en el circuito profesional.

"Tiene un techo muy alto, va a aspirar a grandes cosas", añadió Ferrero, que dejó claro que sigue de cerca la evolución de los jóvenes talentos del tenis español.

Juan Carlos Ferrero, en un entrenamiento de tenis AFP7 / Europa Press

Preguntado por la posibilidad de convertirse en su entrenador en el futuro, el valenciano evitó alimentar las especulaciones, aunque tampoco cerró definitivamente esa puerta. "¿Entrenarle? Quién sabe. Pero ahora mismo no es una posibilidad", respondió.

La cuenta atrás para descubrir el próximo destino de Ferrero ya ha comenzado. El entrenador regresará a los banquillos en 2027 y, si se cumplen los plazos anunciados, el 9 de noviembre se conocerá la identidad del tenista con el que iniciará esta nueva aventura.