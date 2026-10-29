El tenista murciano fue un vendaval en el primer set y no le tembló el pulso ante el intento de reacción del georgiano salvando cuatro bolas de set en la segunda manga (6-1, 7-6).

Alcaraz sigue cogiendo ritmo en Viena y supera con sufrimiento a Basilashvili para lograr el billete a cuartos de final

Carlos Alcaraz sigue pisando con firmeza sobre la pista cubierta de Viena. El tenista murciano selló su billete a los cuartos de final del ATP 500 de Viena tras superar a Nikoloz Basilashvili (6-1, 7-6) en un duelo que le exigió combinar brillantez y capacidad de sufrimiento.

En su camino por el tramo final de la temporada, el español demostró una adaptación perfecta a las exigentes condiciones del torneo austriaco, dejando claro desde el primer minuto que su ambición por levantar el título se mantenía absolutamente intacta.

La victoria no solo destacó por el billete a los cuartos de final, sino por la madurez que el murciano proyectó sobre la pista central. Si bien en el arranque impuso su propio guion y desactivó el tenis anárquico del georgiano, en el segundo parcial tuvo que ponerse el mono de trabajo.

Sigh of RELIEF 😤 @carlosalcaraz survives a titanic 2nd set tiebreak to get past a spirited Basilashvili in Vienna! https://t.co/VdIo1mehRs — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Lejos de frustrarse ante la reacción y la pegada que empezó a encontrar Basilashvili, Alcaraz supo mantener la calma en los momentos más tensos, firmando una actuación sólida en el tie-break del segundo set que confirmó que su nivel de confianza fluye en pleno ascenso.

Tras superar este obstáculo demostrando que también sabe sufrir, el español se cita con un desafío de mayor calibre para las rondas decisivas.

En los cuartos de final se medirá al estadounidense Tommy Paul, en lo que será una auténtica prueba de fuego para calibrar el estado de gracia del murciano. Allí buscará mantener esta inercia ganadora y su tenis vertiginoso para dar un paso más hacia la corona en la capital austriaca.

Vendaval

Alcaraz arrancó el encuentro mostrándose sumamente serio desde el primer golpe. Lejos de buscar florituras iniciales, el tenista murciano impuso de inmediato una solidez encomiable con su servicio y una constancia letal en los peloteos largos, marcando el territorio frente a Basilashvili.

Su firmeza y concentración absoluta desde el fondo de la pista asfixiaron rápidamente cualquier intento de respuesta por parte de su rival.

Esa insistencia táctica no tardó en reflejarse en el resultado. Prácticamente a las primeras de cambio, el español afiló su resto y no perdonó: aprovechó su primera bola de break para quebrar el saque del georgiano y colocar un imponente 3-1 a su favor.

A partir de esa rotura, su tenis subió de revoluciones. Alcaraz comenzó a encontrar las esquinas con golpes poderosos y profundos, creciendo en confianza con cada impacto que salía de su raqueta. Con una derecha dictatorial, se distanció hasta el 1-4 en lo que estaba siendo, hasta ese momento, un choque mucho más estructurado y serio que espectacular.

Backhand Bliss from Alcaraz 💯 #ErsteBankOpen https://t.co/1Y8qkLzU20 — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Ante tal despliegue físico y tenístico, Basilashvili quedó arrinconado, sin poder hacer otra cosa que aguantar estoicamente el chaparrón. El juego de Alcaraz se transformó en un auténtico vendaval, un huracán imparable que barrió la pista.

La dinámica de los puntos se volvió una condena para el georgiano: intercambios largos y tensos que inexorablemente desembocaban en un fulminante winner del murciano o en el fallo forzado de su oponente. Con esta autoridad incontestable, Alcaraz despachó el primer set por un contundente 6-1 en apenas 28 minutos.

Sufrimiento

La segunda manga pareció comenzar bajo el mismo guion. Alcaraz golpeó rápido con un break tempranero para colocarse 2-0 y supo sufrir levantando un 0-30 con su servicio para firmar el 3-1.

Sin embargo, Basilashvili despertó. El georgiano elevó drásticamente su nivel, recuperó la desventaja y equilibró la balanza (3-3). La tensión se instaló en la pista cubierta. Con 4-4, el murciano perdonó dos valiosas bolas de rotura, permitiendo a su rival adelantarse (5-4) y abocando el desenlace a un inevitable y vibrante tie-break.

Fue en la muerte súbita donde se desató la verdadera épica del encuentro. Alcaraz se vio rápidamente contra las cuerdas, con un peligroso 1-4 en contra. Basilashvili llegó a disponer de dos bolas de set, pero el instinto de supervivencia del español emergió para neutralizarlas.

El gesto de Alcaraz tras perdonar una bola de partido. REDES SOCIALES

Levantó una tercera con una dejada magistral, demostrando pura sangre fría en el momento límite, y salvó una cuarta antes de asestar un zarpazo definitivo.

Con la dinámica por fin invertida, llegaron las opciones de partido para el murciano. Dejó escapar la primera, perdonó la segunda al resto y tampoco pudo cerrar la tercera con su saque. Finalmente, a la cuarta oportunidad y apretando al resto, Alcaraz certificó una sufrida victoria que vale unos cuartos de final.