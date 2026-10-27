El murciano tuvo que reponerse a varias roturas de servicio del ruso en el primer set, mientras que el segundo se fue al tie-break (4-6, 6-7).

Carlos Alcaraz se estrena en el ATP 500 de Viena con una sufrida victoria ante Khachanov y se mete en octavos de final

Cinco años después de haber disputado su último partido en el ATP 500 de Viena, Carlos Alcaraz ha reaparecido con una victoria que, sin duda, ofreció espectáculo a tenor de la dificultad que le supuso vencer a Khachanov (4-6, 6-7).

El murciano lo hizo por la 'vía rápida', en dos sets. No obstante, la victoria no se produjo ni mucho menos en un abrir y cerrar de ojos. Dos horas de partido y un triunfo sufrido con el que accede a los octavos de final.

Ante el ruso, de 1.98 metros de altura, Carlitos se encontró un juego muy ofensivo por parte de su rival, con la estrategia de terminar rápidamente los puntos. En el primer set, el break de Khachanov le puso contra las cuerdas, pero los golpes que en los primeros juegos no le entraban empezaron a entrarle en el segundo y pudo remontar.

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En el segundo, sin que ninguno de los dos cediera su servicio y después de que Alcaraz desperdiciara dos bolas de partido, la victoria se certificó en el tie-break.

El encuentro arrancó con una igualdad máxima, marcada por juegos muy disputados en los que el 30-30 se convirtió en una constante, independientemente de quién estuviera al servicio.

Alcaraz y Khachanov combinaron fallos no forzados con golpes ganadores y puntos de gran calidad, aunque fue el ruso quien dio un paso adelante para aprovechar la primera oportunidad de break, con 2-2 en el marcador.

La remontada de Carlitos

De este modo, se adelantó por 3-2 y tomó la iniciativa en el partido. El español, algo impreciso en esos primeros compases, se vio obligado a reaccionar para no perder terreno.

La respuesta de Carlos llegó de inmediato. En el siguiente juego elevó su nivel, consiguió su primera bola de rotura y la convirtió con una magnífica derecha invertida que devolvió la igualdad al marcador.

A partir de ahí, Khachanov empezó a acumular más errores y a mostrar ciertas dudas. Con 4-3, Alcaraz tuvo una nueva oportunidad para romper el servicio de su rival y asestarle un duro golpe anímico, pero su derecha terminó estrellándose en la red.

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La ocasión definitiva llegó con 5-4 a favor del murciano, que dispuso de otra bola de break, también de set, y esta vez no perdonó. Así cerró la primera manga, celebrándolo con un grito que resonó por todo el estadio.

Con el primer set en el bolsillo, Alcaraz ganó confianza y empezó a desplegar un tenis de enorme brillantez, firmando algunos de los puntos más destacados del encuentro. Pese al empuje del español, Khachanov consiguió resistir y evitó una rotura temprana en el segundo parcial que habría complicado enormemente sus opciones.

Con 3-2, Carlos volvió a ponerle contra las cuerdas con un espectacular passing de revés que le permitió situarse con dos bolas de break, pero el ruso encontró en su servicio el recurso necesario para superar el momento de apuro y mantenerse en la pelea.

La historia volvió a repetirse cuando el marcador reflejó el 5-4 a favor de Alcaraz. El español aumentó la presión, buscó profundidad en sus golpes y protagonizó varios puntos extraordinarios para colocarse con 15-40 y dos bolas de partido.

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Sin embargo, la primera se esfumó con un revés paralelo que acabó en la red, mientras que en la segunda intentó una dejada que no tuvo el resultado esperado. Carlos llegó a disponer de una tercera oportunidad, pero Khachanov respondió con un gran servicio para prolongar el desenlace.

El drama todavía tenía reservado otro capítulo. En el siguiente juego, el ruso consiguió romper el saque del español y parecía recuperar sus opciones, aunque Alcaraz reaccionó de inmediato con un contrabreak que llevó la manga al tie-break. Lo hizo, además, con otro passing de derecha paralela que levantó al público de sus asientos.

En la muerte súbita, Khachanov golpeó primero, pero el murciano respondió rápidamente con uno de sus característicos winners. Poco después, sorprendió con un globo de enorme precisión, aunque encadenó dos errores no forzados que volvieron a abrir el desenlace.

Lejos de venirse abajo, Alcaraz recuperó la iniciativa con otro passing de una dificultad extraordinaria y terminó sentenciando el encuentro con una volea espectacular. Un desenlace brillante para una victoria que llevó el sello inconfundible del tenista español.