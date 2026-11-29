Pedro Sánchez, 54 años: "El ciclismo es un deporte que me ayuda a soltar adrenalina, porque yo le doy fuerte"

La bicicleta se ha convertido en el principal desahogo deportivo de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones de este 29 de noviembre explicó en una entrevista con el youtuber Plex que pedalear le sirve para liberar tensión, y lo hizo con una frase muy gráfica sobre la intensidad con la que se emplea en cada salida.

La conversación, difundida esta semana, tuvo lugar en casa del creador de contenido y abordó asuntos tan diversos como los impuestos de los youtubers, la despoblación rural o el futuro de los jóvenes.

Entre ellos hubo un espacio para el deporte. Sánchez habló de su afición al ciclismo y justificó por qué le atrae."Es un deporte que me ayuda a soltar mucha adrenalina, porque yo le doy fuerte", señaló el líder del PSOE.

Durante la charla, Plex le mostró una bicicleta que le había regalado su pareja, la cantante Aitana Ocaña. El presidente aprovechó la ocasión para proponerle salir juntos a rodar.

Una rutina de fines de semana

La de Plex no es la primera ocasión en que Sánchez desvela cómo reparte su tiempo libre. En 2023, durante su visita a El Hormiguero, describió su organización semanal.

Pedro Sánchez y Plex. EFE

"Hago mucho deporte, trato de hacer bicicleta, sobre todo los fines de semana que tengo tiempo, y entre semana algo de pesas y correr", explicó. En ese programa detallaba además que mide 1,90 metros y pesa 94 kilos

El presidente prefiere la bicicleta de montaña y, dentro de ella, la modalidad de enduro, un tipo de ruta que mezcla ascensos y descensos por terrenos irregulares y exige resistencia, técnica y concentración, apunta Vitónica.

Salir de Moncloa

Para Sánchez, el ciclismo también cumple una función de desconexión. En una entrevista concedida en 2023 a la cadena SER, vinculó la bici con la posibilidad de abandonar por unas horas su lugar de trabajo.

"A mí me viene muy bien porque salgo fuera de Moncloa, me oxigena la montaña de Madrid", afirmó.

Su relación con el deporte ha cambiado con los años. De joven jugó al baloncesto, y así lo resumió ante la revista Lecturas: "Ahora he cambiado la canasta por la bicicleta, y también salgo a correr. No siempre es fácil encontrar un hueco, pero me ayuda a despejar la cabeza y mantenerme en forma", explicó.

Plan de pareja

La bicicleta forma parte, además, de su vida familiar. En su libro Tierra firme, el presidente escribió sobre la afición que comparte con su esposa, Begoña Gómez. "Con Begoña comparto la afición por el deporte, nos gusta salir a montar en bici juntos, dar un paseo por el campo", detalló en la obra.

El fútbol ocupa un lugar más secundario en su biografía deportiva: se declara del Atlético de Madrid, pero su pasión de juventud fue el baloncesto.