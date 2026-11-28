El luchador australiano Jermaine Haley, conocido en el ring como Bronson Reed, falleció este viernes 27 de noviembre a los 38 años por "complicaciones médicas", según informó la WWE.

La compañía anunció la noticia en sus redes sociales y trasladó sus condolencias a familiares, amigos y aficionados. No ofreció más detalles sobre las causas.

"Jermaine era una figura inmensa en la WWE, pero, sobre todo, una persona extraordinaria, un padre de familia entregado y un compañero querido", señaló la empresa en su comunicado. Haley deja a su esposa, embarazada, y a una hija.

Su muerte llega casi tres semanas después de su última aparición. Fue el 7 de noviembre, en el evento Crown Jewel de Arabia Saudí. Allí acompañó junto al ring a sus compañeros de The Vision en un combate por los títulos por parejas que acabó en derrota. En esa acción lo interceptó Oba Femi.

Según medios estadounidenses, sufrió una lesión que le obligó a quedarse en Oriente Medio para recibir tratamiento cuando el resto del equipo ya se había marchado. Regresó a Estados Unidos casi dos semanas después del evento.

Otros reportes hablan de varias costillas fracturadas y de una laceración en un riñón, y sitúan su vuelta a casa unos diez días antes de morir. Ni la WWE ni su familia han vinculado oficialmente esas lesiones con el fallecimiento.

Carrera de casi dos décadas

Haley nació en 1988 en Adelaida (Australia) y acumulaba cerca de veinte años en la lucha libre. Se hizo un nombre fuera de la WWE en Pro Wrestling NOAH, Revolution Pro Wrestling y Pro Wrestling Guerrilla, y compitió en distintos circuitos como Jonah Rock.

Fichó por NXT, la marca de desarrollo de la WWE, donde logró el campeonato norteamericano. La empresa lo despidió en 2021. Después destacó en New Japan Pro Wrestling e Impact Wrestling y regresó a la WWE. Debutó en el plantel principal en 2022. En 2024 ganó la batalla real en memoria de Andre the Giant.

La WWE informa de la muerte de Bronson Reed. WWE

Su estilo mezclaba potencia y agilidad. Podía protagonizar duelos de pura fuerza contra otros gigantes o combates rápidos y violentos. En la WWE interpretaba a un villano y lo explicaba así en una entrevista con la cadena ABC: "Me alimento de los abucheos".

Añadía que el público hace ruido tanto si anima como si pita, y que provocar esa reacción es señal de hacer bien el trabajo. En esa misma charla contó que de niño luchaba con amigos en el salón y en el jardín de su casa en Adelaida .

Un golpe para el gremio

La muerte de Haley es la segunda gran pérdida reciente para la lucha libre profesional. A finales de septiembre murió Benjamin Satterley, conocido como PAC y exluchador de WWE y AEW. Se informó de que fue por complicaciones de asma, aunque no se ha comunicado oficialmente la causa.

Tras el anuncio de la WWE comenzaron a llegar homenajes desde Australia y desde el mundo de la lucha libre. Las circunstancias exactas del fallecimiento siguen sin aclararse.