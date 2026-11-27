Florian Trittel, oro olímpico y la esperanza de España en SailGP, la F1 del mar: "Queremos ganar el Mundial. Hay que atacar"

En la terminal de Madrid-Barajas, recién aterrizado desde Santander y con un vuelo de siete horas por delante rumbo al golfo Pérsico, el ritmo de Florian Trittel (Suiza, 1994) parecía pertenecer a otro mundo.

Nada en su tono pausado delataba que, en cuestión de días, volvería a subirse a un catamarán F50 capaz de rozar los cien kilómetros por hora sobre el agua. El ruido de las maletas y los avisos por megafonía contrastaban con la precisión quirúrgica que exige su puesto como wing trimmer del equipo español de SailGP.

España llega a la gran cita de Abu Dabi con los deberes hechos y la autoridad de quien ha marcado el paso durante toda la temporada. Junto a Australia, "Los Gallos" son el único conjunto con el billete asegurado matemáticamente para la Gran Final, una carrera única a tres barcos en la que el ganador se lo lleva todo.

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Atrás quedan meses de viajes, entrenamientos al límite y un pulso constante por destronar a los grandes dominadores históricos del circuito.

Antes de que llegue el momento de la verdad, el tablero terminará de definirse este sábado con el pulso por la última plaza libre entre Suecia y Estados Unidos. "Sin lugar a dudas son los que están peleando más por el tercer puesto", apunta el regatista a EL ESPAÑOL, consciente de que cualquier detalle en la antesala de la final puede alterar el guion previsto.

Pulso con Australia

Pasar de competir contra toda una flota a jugarse un campeonato entero en un duelo a tres bandas transforma por completo las reglas del juego. En el agua no habrá margen para especular, y tanto españoles como australianos llevan días estudiándose de reojo. "De ser seis o siete barcos en flota o cuatro en una final de evento, de repente en Abu Dabi seremos tres y eso cambia todo", explica Trittel.

Por eso, la vigilancia sobre el barco oceánico ha sido constante en cada calentamiento: "Seguro que le han dado vueltas también al coco y están preparando entradas diferentes a la caja de salida. Estamos monitorizándolo todo muy de cerca".

La previsión meteorológica añade todavía más tensión al escenario. En regatas tan cortas y con vientos previsiblemente ligeros o medios, las diferencias técnicas se reducen al mínimo y el factor decisivo se concentra en los primeros segundos tras el bocinazo.

"El nivel es muy parejo entre todos", reconoce el catalán, que señala sin rodeos dónde se inclinará la balanza: "Cualquier barco que haga una buena salida y se coloque primero en boya 1 va a tener muchas papeletas de ganar la final".

Florian Trittel, antes de disputar un Gran Premio de Sail GP. Los Gallos

Sin embargo, el equipo español no fía su suerte únicamente a un arranque perfecto. En una competición tan volátil, la fortaleza mental para recomponerse ante un contratiempo resulta igual de determinante que la velocidad punta. "Sabemos que todo puede pasar, lo hemos visto en ediciones pasadas", recuerda Trittel.

Para evitar el bloqueo si les toca remar a contracorriente, llevan semanas puliendo maniobras concretas y posicionamientos que les permitan abrir líneas nuevas en el campo de regatas. Su hoja de ruta ante la adversidad no admite dudas: "El chip mental entra en remontar. Hay que atacar con cabeza, pero hay que atacar".

Amigos a cien por hora

Para llegar a este punto de madurez, Trittel ha tenido que dominar dos formas muy distintas de entender la vela. En los Juegos Olímpicos de París tocó el cielo junto a Diego Botín en el 49er, un barco donde todo se reduce a la simbiosis casi telepática de dos personas. En el F50, en cambio, el motor humano se multiplica y la tripulación oscila entre tres y seis regatistas según la intensidad del viento.

Coordinar tantas piezas a velocidades extremas exige un trabajo invisible lejos de las cámaras. "Pasa por un proceso largo de muchas conversaciones, reuniones y briefings para alinearnos en el concepto, y luego que cada uno ejecute bien su responsabilidad", detalla.

El reto es aún mayor en una liga como SailGP, donde los equipos apenas se reúnen una vez al mes durante unos días y deben engranar de nuevo casi de inmediato.

Florian Trittel, durante un Gran Premio del Sail GP. Los Gallos

Es precisamente en esa exigencia donde España encuentra su mayor ventaja competitiva frente a potencias con presupuestos y estructuras gigantescas. "Somos un grupo muy unido, tenemos una larga trayectoria y somos amigos", subraya con orgullo.

Haber compartido proyectos y regatas desde jóvenes les permite recuperar la sintonía al instante cada vez que se suben al barco. "Eso, sin lugar a dudas, nos distingue frente a nuestros rivales y nos hace ser una unidad muy fuerte", asegura.

Presión, pero hambre infinita

En la previa de una final así, la gestión emocional pesa tanto como el ajuste de los foils. Frente a una Australia acostumbrada a defender la corona, España asume el reto sin complejos ni vértigo.

"La presión la tenemos sí o sí, porque sabemos que lo queremos", admite Trittel, aunque prefiere darle la vuelta al discurso y convertirla en combustible: "Sentir esta presión es una fortuna, es una suerte". Su enfoque libera al equipo de cualquier atadura en la línea de salida.

"Como no hemos ganado nada todavía, podemos ganarlo todo. No vamos a perder nada, sino que podemos ganar algo, y vamos a ir con todo", añade.

Esa ambición llama especialmente la atención en un deportista que ya sabe lo que es colgarse un oro olímpico, una cima tras la cual muchos competidores acusan un lógico vacío. En su caso, el éxito en París no ha hecho más que avivar el fuego. "Es un poco naturaleza. Personalmente, a mí me gusta competir a todo; a todo es a todo", confiesa entre risas.

Florian Trittel, durante un Gran Premio del Sail GP. Los Gallos

Más allá de los trofeos, lo que le mantiene en tensión es la satisfacción de mirar atrás y comprobar hasta dónde han evolucionado como equipo.

Para Trittel, incluso los días en los que no se cruza la meta en primera posición esconden un valor incalculable. "Cuando no es la victoria, siempre es aprendizaje, que de alguna manera es una victoria indirecta", reflexiona.

Esa filosofía compartida explica por qué "Los Gallos" siguen apretando los dientes a las puertas del título: "No lo hacemos todo por lograrlo una vez, sino por esa sensación continua de seguir creciendo y ser nuestra mejor versión".

Con la mente puesta ya en la boya 1, Abu Dabi dicta sentencia este domingo 29 de noviembre para un equipo que no entiende de techos.