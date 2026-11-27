Una estrella paralímpica de 26 años se enfrenta a cadena perpetua por once cargos de violación, uno en España

Las graves acusaciones contra Lee Fryer, medallista paralímpico británico, han provocado una gran conmoción en el mundo del deporte. El jugador de baloncesto en silla de ruedas, que conquistó la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024, se enfrenta a un total de 17 cargos, entre ellos once por violación.

Además de las acusaciones de violación, el inglés está señalado por presuntos delitos de voyeurismo, estrangulamiento intencional, agresión y posesión de cocaína. Según la fiscalía, los hechos investigados habrían tenido lugar entre mayo de 2021 y mayo de 2026.

Entre los cargos figuran presuntas agresiones sexuales de carácter oral, vaginal y anal contra una mujer en España, supuestamente cometidas entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. También se le acusa de agresión sexual por unos hechos que habrían ocurrido en Sudáfrica, según ha informado TMZ.

Fryer fue detenido el pasado mes de julio y compareció recientemente ante un tribunal de Leeds mediante videoconferencia desde prisión. Durante la audiencia, se declaró inocente de todos los cargos, salvo el de voyeurismo, aunque optó por no realizar declaraciones adicionales. El juicio está previsto para el 22 de marzo de 2027.

Una trayectoria exitosa

Lee Fryer formó parte de la selección británica de baloncesto en silla de ruedas que disputó la final de los Juegos Paralímpicos de París 2024. El combinado británico cayó por un ajustado 73-69 frente a Estados Unidos, por lo que tuvo que conformarse con la medalla de plata.

Antes de su participación en la cita paralímpica, el deportista ya había conseguido importantes resultados internacionales. En 2023 se proclamó campeón de Europa con Gran Bretaña y también logró la medalla de plata en el Campeonato del Mundo.

Sin embargo, su carrera deportiva ha quedado ahora bajo la sombra de las graves acusaciones que pesan sobre él y del proceso judicial que deberá afrontar en los próximos meses.

La Asociación Británica de Baloncesto en Silla de Ruedas (BWB) confirmó que Fryer fue apartado del programa de la selección nacional y de todas las actividades de la federación tras su detención en julio.

La entidad británica emitió un comunicado en el que reconoció la gravedad de los cargos y explicó que el jugador permanecería suspendido mientras se desarrolla la investigación.

"Estamos al tanto de los cargos penales contra Lee Fryer y reconocemos la gravedad de las acusaciones. En el momento de su detención, fue suspendido del programa de Gran Bretaña y de todas las actividades de la Federación Británica de Baloncesto en Silla de Ruedas (BWB) a la espera del resultado de la investigación externa. Dado que el proceso penal aún está en curso, sería inapropiado hacer más comentarios en este momento", señaló un portavoz.

El caso continuará su recorrido judicial hasta la celebración del juicio, fijado para marzo de 2027. En caso de ser declarado culpable de todos los delitos que se le imputan, Fryer podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua.