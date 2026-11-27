Aaron Rodgers dejó esta semana una de las mayores, quizás la mayor, rajada sobre un entrenador que se recuerda en la historia de la NFL y probablemente del deporte profesional.

El quarterback tres veces MVP, campeón del Super Bowl y sin duda primera votación del Salón de la Fama, acusó a su ya exentrenador, Mike McCarthy, de dormirse en reuniones, no preparar los partidos y también de equivocarse de equipo y animarles con un '1,2,3, Packers'; en el descanso del último partido.

Además insinuó algún problema de adicciones en la vida personal del técnico.

Rodgers es una de las figuras más controvertidas de la NFL en este siglo. Sus posiciones políticas y manera de expresarlas le han generado no pocas polémicas. Una de las más sonadas se produjo en The Pat McAfee Show, donde insinuó que el presentador Jimmy Kimmel estaba entre los invitados a la isla de Epstein.

Precisamente el show de McAfee, donde hasta el incidente de Kimmel tenía una sección semanal, fue el escenario elegido por Rodgers para romper su silencio después de que un día antes los Steelers emitieran un comunicado en el que esencialmente le apartaban del equipo.

Fueron en torno a treinta minutos humillando a McCarthy con una serie de acusaciones que, es cierto, es muy difícil imaginar que son invenciones de Rodgers. La relación de quarterback y el entrenador viene de Green Bay, donde compartieron casi una década en el inicio de la carrera del pasador. Rodgers aludió a esa época y señaló que esas actitudes disolutas de McCarthy ya se producían allí, donde ganaron juntos la única Super Bowl que tienen.

Sin entrar del todo, Rodgers pidió 'ayuda' para su exentrenador, del que dijo que tiene problemas en una píldora que se está interpretando en Estados Unidos como si Rodgers estuviera sugiriendo que el técnico tiene algún problema con la bebida o algún mal hábito que repercute en su desempeño y operatividad en el día a día.

Mike McCarthy, head coach de los Pittsburgh Steelers, conversando con Aaron Rodgers. Reuters

Los Steelers, que echaron del equipo a Rodgers minutos después de la entrevista, siguen con McCarthy como entrenador. Una de las reacciones más rotundas del circo de Rodgers se produjo durante el partido de Acción de Gracias entre los Eagles y los Cowboys, en el que la leyenda Tom Brady ejercía de comentarista en FOX. El siete veces campeón del Super Bowl fue contundente con Rodgers.

"Hay códigos que no se pueden romper en un vestuario de NFL. Tienes que tener respeto por tus entrenadores y compañeros. Yo he tenido la suerte de estar en muy buenos vestuarios. Esto no tiene nada que ver con el jugador que ha sido en el campo. Por encima de los títulos está las relaciones que te lleves de este deporte".

A sus 43 años y después de cuatro temporadas en clara decadencia, todos los caminos conducen a que Rodgers haya jugado su última jugada en la NFL. Una salida ruinosa dentro y fuera del campo para uno de los más grandes de siempre.