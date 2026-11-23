El legado de Sabugueiro en la San Silvestre: "No se ha hecho con millones. Hace falta mucho trabajo, esfuerzo y humildad"

Apenas falta un mes para que las calles de Madrid se llenen de corredores, pero el inmenso vacío en la organización ya es palpable. La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana afronta la edición más difícil de su historia: la primera sin Antonio Sabugueiro.

El patriarca y creador de la prueba dejó una herencia que trasciende lo deportivo para convertirse en patrimonio de la ciudad, y ahora el peso de salvaguardar esa obra recae sobre su familia.

Su hijo Antonio, al frente del proyecto, atiende a EL ESPAÑOL inmerso en el frenesí de los preparativos, escudándose en el trabajo constante como único refugio frente a la pérdida.

Antonio Sabugueiro, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

"El duelo empezará el 1 de enero", confiesa Antonio, inmerso en una "bendita locura" que no le concede un segundo de tregua.

Sobrevive rodeado de incesantes reuniones y ofrecimientos institucionales, como el del Ayuntamiento de Orense, ciudad natal de su padre, para nombrarle hijo adoptivo. "Termino todos los días a las dos o tres de la mañana y es que no puedo pensar", admite con entereza.

El dolor profundo solo aflora en los breves trayectos en coche, cuando la memoria le devuelve las conversaciones más íntimas: "Miro al cielo y le digo: 'Perdóname, perdóname', porque él me dijo: 'Una vez muerto yo no quiero homenajes'".

Pese a liderar este homenaje colectivo, es consciente de que la verdadera carrera de fondo comenzará cuando se apaguen los focos. "El día 1, cuando me despierte en el hotel, sé que me va a pegar bien. Pero bueno, eso hay que pasarlo y, sobre todo, es que estoy muy orgulloso".

Cimientos de algo histórico

Lejos de los presupuestos astronómicos que rigen hoy el deporte profesional, la San Silvestre Vallecana nació de la pura pasión de un visionario. "Mi padre era el tío más normal del mundo", subraya su hijo al echar la vista atrás.

Su obra se forjó desde abajo: "Esto no se ha hecho con millones. Esto se ha hecho con mucho esfuerzo, mucho trabajo y con mucha humildad", recalca.

Antonio Sabugeuiro, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Durante décadas, Sabugueiro compaginó su puesto como director general de una empresa alemana de moquetas con su auténtica vocación. "Se iba de Pozuelo de forma altruista al Rayo a trabajar cuando llegaba a las cuatro de la tarde, hasta las nueve, sin cobrar un duro", recuerda Antonio.

Si se conseguían 125.000 euros en patrocinios, ese dinero se destinaba íntegramente a atraer a los mejores atletas, priorizando siempre el prestigio de la prueba por encima de cualquier beneficio familiar.

Aquella entrega incondicional terminó cambiando los hábitos deportivos de todo un país. Antonio rememora cómo el propio cardiólogo de su padre se maravillaba por el enorme ahorro que Sabugueiro supuso para la sanidad pública al lograr que miles de ciudadanos salieran a correr.

Antonio Sabugueiro, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Y eso que los inicios, en la España de los sesenta, estuvieron marcados por la incomprensión de quienes les tildaban de locos por correr en pantalón corto por la calle. Su perseverancia suplía toda carencia.

Como aquel surrealista 28 de diciembre en el que fueron al aeropuerto de Barajas convencidos de que la llegada del campeón olímpico tunecino Mohammed Gammoudi era una inocentada, hasta que regresaron a la oficina y la secretaria les confirmó que la estrella mundial del atletismo les esperaba tranquilamente en su hotel.

La esencia de barrio

En esta etapa de transición, la familia camina en sintonía con la agencia Last Lap, conformando un bloque sólido. "Somos el mejor equipo del mundo y tenemos lo mejor. Creo que va a ser muy fácil mantener esa esencia", asegura Antonio, quien tiene claro que la ruta a seguir pasa por afianzar los lazos con Vallecas.

Añora los tiempos en los que él mismo recorría los negocios del barrio con una carpeta para buscar financiación o premios en especie: "Cuando empezó se iban comercio por comercio: 'Dame un chorizo, dame un salchichón, dame una lavadora'. Vallecas está volcado entero".

Antonio Sabugueiro, durante su entrevista con EL ESPAÑOL.

Esa mística tan peculiar fue descrita a la perfección por el veterano periodista Ricardo Molinelli: "Cuando los atletas entran en Vallecas, las palmas echan humo. Se dirigen al templo del atletismo mundial".

Para asegurar que ese fuego siga vivo, la dirección ya trabaja de la mano con el nuevo presidente de la Federación de Peñas Rayistas, que este mismo año rendirá su particular tributo nombrando a Antonio Sabugueiro en uno de los kilómetros de la carrera de la afición.

La continuidad de este espíritu, además, está garantizada con la tercera generación. "Mi sobrino será quien lleve la carrera cuando yo no esté; la ha vivido desde que nació con su abuelo, igual que hizo mi padre conmigo", anticipa con indisimulable orgullo.

Última voluntad

El impacto transversal de la figura de Sabugueiro ha desbordado cualquier previsión en las últimas semanas.

Tras su pérdida, las llamadas se multiplicaron. "Llamaban todas las grandes figuras del atletismo español diciendo que este año, por homenaje a mi padre, si hay que correr alguno gratis lo hacían", agradece emocionado Antonio, deslizando además que la edición de este 31 de diciembre contará con un duelo deportivo estelar que aún guarda en secreto.

Ese respeto unánime también se reflejaba en la prensa, un gremio que le adoraba. Tal era su pasión por los medios deportivos que estipuló una singular última voluntad: deseaba ser despedido teniendo a los pies la última camiseta de la San Silvestre y un ejemplar del diario Marca, algo que su familia cumplió a rajatabla.

Antonio Sabugeuiro, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Pero de todos los trances de estos meses, el más delicado se vivió en la más estricta intimidad, a la hora de comunicarle la noticia a su madre.

Acompañado de una doctora amiga de la familia, Antonio recurrió al lenguaje que mejor resume la vida de su padre: "Le dije: 'Mamá, mira, pasa una cosa. Tú sabes que papá estuvo muy malito, pero es que le ha llamado Dios, que tiene que hacer una San Silvestre en el cielo'".

Inspirado por ese mismo compromiso inquebrantable, Antonio ha dejado sus propios proyectos empresariales en manos de su socia para dedicarse en cuerpo y alma a la prueba que define sus apellidos. La promesa hacia la historia y hacia su padre está sellada: "Ahora es todo para la carrera de mi familia. Todo por el jefe".