Aleksandre Topuria, durante su pelea contra Santiago Luna en la UFC. UFC

La derrota de Alek Topuria en la UFC: una lesión "en el primer minuto" y el mensaje de Ilia a quienes "difunden mentiras"

Aleksandre Topuria sufrió este sábado en Doha su primera derrota en la UFC, un resultado que sus posteriores explicaciones han situado bajo el condicionante de una lesión temprana.

El hispanogeorgiano cayó por decisión dividida ante Santiago Luna y aseguró después que se había dislocado el hombro izquierdo "en el primer minuto".

Su hermano Ilia, presente en su esquina, respaldó esa versión y publicó un mensaje que combinó el reconocimiento al esfuerzo de Alek con una respuesta a sus críticos.

Los jueces resolvieron el enfrentamiento con tarjetas de 30-27 y 29-28 para Luna y 29-28 para Topuria. El mexicano elevó su balance profesional a nueve victorias y una derrota, mientras Aleksandre quedó con siete triunfos y dos derrotas.

El tropiezo interrumpió su buen comienzo en la organización, donde había ganado sus dos primeras peleas, y frenó su progresión en el peso gallo.

Condicionado desde el comienzo

Luna impuso un ritmo exigente y buscó reducir la distancia para multiplicar sus ataques. Topuria respondió con golpes más selectivos y llegó a derribar al mexicano con una derecha durante el primer asalto. No logró finalizar a su rival y, al regresar a su esquina, señaló molestias en el brazo izquierdo.

La actividad ofensiva de Luna acabó teniendo un peso decisivo, especialmente en los últimos cinco minutos.

Horas después, Alek explicó lo sucedido mediante una publicación en sus redes sociales: "En el primer minuto de la pelea, sufrí una dislocación de mi hombro izquierdo, que dejó mi brazo completamente fuera de acción durante el resto de la pelea", dijo el propio luchador.

Su reacción evitó los reproches y puso el acento en haber continuado pese al contratiempo. "No me arrepiento, y no tengo nada por lo que reprocharme. Acepto lo que pasó con la tranquilidad de saber que lo di todo, como siempre prometo", escribió.

El mensaje terminó con una declaración de continuidad: "Todo pasa por una razón. Esto es sólo el comienzo. Gracias a Dios por todo, siempre".

La defensa de Ilia

Ilia Topuria describió cómo la lesión habría alterado el planteamiento preparado para el combate.

Según relató, su hermano tuvo dificultades para enlazar golpes, buscar derribos y protegerse con normalidad. "En los primeros minutos de la pelea, mi hermano se dislocó el hombro izquierdo, una lesión que cambió por completo el rumbo de la pelea", afirmó.

Su explicación atribuyó a ese problema el retroceso y la menor variedad ofensiva de Aleksandre.

El excampeón también reconoció al vencedor, aunque planteó un escenario imposible de comprobar: "No intento quitarle mérito, pero no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si mi hermano hubiera podido pelear al 100%".

El comunicado adquirió después un tono más duro: "Pero cuando se trata de mi hermano, no voy a quedarme callado", advirtió Ilia antes de dirigirse a quienes celebran sus derrotas.

También acusó a determinadas personas de aprovecharse de ellos y divulgar falsedades, sin identificarlas. "Concéntrense en construir sus propias vidas", reclamó a sus detractores.

La parte final recuperó el vínculo familiar: "Hermano, no podría estar más orgulloso de ti. De tu esfuerzo, de tu corazón y de tu capacidad para seguir adelante cuando todo se vuelve en tu contra".

Ilia cerró mirando hacia 2027 tras un año que acabará con los hermanos sumando sus primeras derrotas en la UFC. Por ahora, sin embargo, ninguno de los dos ha anunciado una fecha para sus siguientes combates.