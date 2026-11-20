La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana arranca en EL ESPAÑOL: una edición de homenaje a Antonio Sabugueiro

La cuenta atrás para la carrera más mágica del año ya ha comenzado. Este viernes 20 de noviembre, la redacción de EL ESPAÑOL abrió sus puertas para recibir, un año más, a la delegación de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

El encuentro sirvió para dar el pistoletazo de salida a una edición de 2026 que promete ser inolvidable: la prueba conjugará la tradición y la fiesta que la han hecho legendaria con el homenaje más emotivo y profundo de su historia, dedicado a su fundador, Antonio Sabugueiro, recientemente fallecido.

Además, la cita refrendó la renovación del acuerdo de media partnership entre este diario y la organización, consolidando el compromiso de EL ESPAÑOL con el deporte popular y con el evento que mejor define el espíritu de Madrid cada 31 de diciembre.

Todos los presentes coincidieron en destacar la energía irrepetible de esta carrera que transforma la capital en una marea de luz, zancadas y celebración colectiva.

Homenaje a Sabugueiro

El recuerdo de Antonio Sabugueiro, fallecido hace apenas unos días (el pasado 15 de noviembre a los 94 años), marcará inevitablemente esta edición, haciéndola especialmente emotiva por todo lo que representa su figura para el atletismo y para la ciudad de Madrid.

Durante el encuentro, la memoria del fundador y "alma" de la carrera estuvo muy presente al repasar el inmenso legado del hombre que en 1964 ideó esta icónica prueba en las mesas de un bar de Vallecas.

En aquella primera edición, concebida casi como una aventura, tomaron la salida apenas 32 corredores y la victoria fue para Jesús Hurtado.

Sesenta y dos años después de aquella locura que él impulsó junto a un grupo de amigos, la prueba ha trascendido cualquier expectativa inicial para convertirse en una referencia mundial.

Sabugueiro logró transformar una humilde carrera vecinal en una cita multitudinaria capaz de reunir a decenas de miles de personas, mezclando a la élite mundial del deporte con el corredor popular.

Su empeño personal por hacer crecer la San Silvestre Vallecana, cuidando siempre el arraigo con el barrio, ha dejado una huella imborrable que se sentirá de manera muy especial en las calles de la capital el próximo 31 de diciembre, cuando miles de corredores vuelvan a dar vida a su gran obra.

Inscripciones abiertas

La San Silvestre Vallecana 2026 ya calienta motores en las calles. Este año, el proceso de inscripción mantiene su sistema de asignación directa: sin sorteos, los dorsales se adjudican por estricto orden de llegada hasta agotar el cupo (con fecha de cierre oficial el 23 de diciembre a las 23:00 horas, si no se han agotado antes).

Para esta 49ª edición de la carrera popular hay un límite máximo de 42.000 plazas y, como es habitual, la demanda es altísima. Además, el reglamento de 2026 hace especial hincapié en la estricta normativa de las oleadas: no se permitirá bajo ningún concepto cambiar de cajón el día de la carrera.

Presentación de la Nationale-Nederlanden San Silvestre 2026. Sara Fernández

Cada corredor deberá salir obligatoriamente en la hora elegida durante la inscripción, validada según su tiempo previamente acreditado.

La modalidad internacional, que celebra su 62ª edición, mantiene su carácter exclusivo con un máximo de 2.000 plazas destinadas a atletas con marcas acreditadas por debajo de los 39 minutos (hombres) o 45 minutos (mujeres) en una prueba homologada de 10 kilómetros.

Recorrido y horarios

Ambas pruebas comparten un recorrido inalterable de 10 kilómetros que atraviesa algunos de los puntos más icónicos de Madrid.

La salida está ubicada en la calle Concha Espina, junto al estadio Santiago Bernabéu, desde donde los corredores descienden por Serrano, cruzan la Puerta de Alcalá, pasan por Cibeles, Neptuno y el Museo del Prado, antes de adentrarse en su hábitat natural: Vallecas.

La meta popular estará en la calle Candilejas, mientras que la internacional, como manda la tradición, concluirá en el interior del Estadio de Vallecas.

Un diseño especial

Uno de los grandes atractivos de la edición de este año será la nueva camiseta oficial, que supone un salto histórico al diseño de autor gracias a la colaboración con la firma madrileña OTEYZA.

Presentada el pasado mes de septiembre en el marco de Madrid es Moda, la prenda traslada el lenguaje creativo de la sastrería moderna al universo del running.

La nueva camiseta de la Nationale-Nederlanden San Silvestre 2026. Sara Fernández

Casualmente, el diseño fue concebido desde un inicio para homenajear los orígenes de la prueba, un concepto que ahora cobra una dimensión mucho más nostálgica tras la muerte de su creador. Un detalle que añade emoción y refuerza la idea de que, más allá del cronómetro, la Vallecana es historia viva de Madrid.

Vallecana, para todos

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini llenará de energía el estadio de Vallehermoso unas semanas antes, el sábado 19 de diciembre por la mañana, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de vivir su propia fiesta deportiva antes del gran día 31.

Con un límite máximo de 3.000 niños y niñas y un coste de inscripción de 3 euros, los menores participarán junto a sus familias en esta cita. La Mini Vallecana se reafirma así como una jornada de convivencia, deporte y valores, que demuestra que la pasión por correr no tiene edad ni límites.

Más que una carrera

Desde su fundación en 1964, la San Silvestre Vallecana ha trascendido su condición deportiva para convertirse en un rito ciudadano.

Cada 31 de diciembre, las calles de Madrid se llenan de disfraces, sonrisas y aplausos, en una combinación única de deporte y celebración que marca el paso del año viejo al nuevo. Disfrazados, en familia o poniéndose un dorsal por primera vez, miles de corredores viven la Vallecana como una inmensa fiesta compartida.

La mezcla de historia, innovación y sentimiento popular convierte a esta prueba en una cita ineludible. Desde el imborrable legado de Antonio Sabugueiro hasta las nuevas generaciones de corredores que descubren por primera vez su magia, la carrera continúa escribiendo su propia historia.

El 31 de diciembre Madrid volverá a ser el escenario de una celebración que resume, como ninguna otra, los valores del esfuerzo, la superación y la alegría de celebrar juntos.