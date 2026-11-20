Marta García, 28 años, sobre los problemas económicos: No creo que más de 20 mujeres en España puedan vivir del atletismo"

Marta García conoce de primera mano las dificultades que implica abrirse camino en la élite del atletismo. La fondista palentina, de 28 años, se ha consolidado entre las mejores especialistas europeas, aunque su trayectoria también le ha permitido comprobar que alcanzar grandes resultados deportivos no siempre se traduce en una estabilidad económica.

Detrás de los éxitos y las medallas existe una realidad mucho menos visible: las dificultades que afrontan numerosas atletas españolas para poder dedicarse profesionalmente a su disciplina.

La propia deportista ha puesto cifras a esta situación durante una entrevista en el podcast Running the Business, de RUNNEA. En su conversación, García ha reflexionado sobre las condiciones económicas del atletismo femenino en España.

La palentina ha ofrecido una estimación que invita a pensar sobre el futuro de este deporte. "No creo que haya más de 15 mujeres, 20 siendo optimista, que estén viviendo del atletismo de manera profesional en España", reconoce.

La palentina aclara que su cálculo engloba todas las disciplinas del atletismo, no solamente las pruebas de fondo. Su reflexión apunta a una cuestión importante: competir al máximo nivel, participar en campeonatos internacionales e incluso conseguir medallas no garantiza disponer de los recursos necesarios para vivir exclusivamente del deporte.

Una circunstancia que obliga a muchas atletas a buscar otras fuentes de ingresos o a compaginar su preparación deportiva con diferentes actividades profesionales.

Marta García, durante la prueba de los 5.000 metros en el Europeo. EFE

En su caso, una parte fundamental de esa estabilidad procede de su contrato con On, marca deportiva que se ha convertido en su principal respaldo económico.

Este patrocinio privado le permite afrontar su carrera con mayores garantías y centrarse en la preparación de las competiciones sin depender exclusivamente de las ayudas públicas.

Una diferencia especialmente relevante en un deporte en el que los ingresos pueden variar considerablemente de una temporada a otra.

García también ha explicado las limitaciones del sistema de becas deportivas, cuyas cuantías están vinculadas a los resultados y al cumplimiento de determinados criterios. Esta dependencia provoca que una lesión pueda tener consecuencias que van mucho más allá del rendimiento sobre la pista.

"Si te lesionas, al año siguiente puede que no tengas beca", advierte la fondista, poniendo de manifiesto la incertidumbre a la que se enfrentan quienes dependen de estas ayudas.

Actualmente, la atleta recibe una beca de 20.000 euros por sus resultados internacionales, una cantidad correspondiente a deportistas que han alcanzado un nivel competitivo muy elevado. Sin embargo, no todas las atletas cuentan con un respaldo económico semejante.

Según las cifras aproximadas que maneja García, algunas ayudas pueden situarse en los 4.000 u 8.000 euros anuales, cantidades que dificultan considerablemente la posibilidad de cubrir todos los gastos derivados de una carrera deportiva profesional.

A esta situación se suma otro problema habitual: los retrasos en el cobro de las ayudas y los premios. La palentina explica que, en determinadas ocasiones, tiene que adelantar de su propio bolsillo los gastos de desplazamientos, viajes y concentraciones, para después esperar varios meses hasta recuperar ese dinero.

Una dinámica que complica la planificación económica de los deportistas, especialmente cuando deben afrontar gastos recurrentes.

La situación tampoco es diferente en el caso de los premios obtenidos en algunas competiciones. "Siempre estás a expensas de que el CSD pague en tiempo y forma a la federación, la federación luego te paga a ti y habitualmente hay retrasos", explica.

Según su experiencia, determinados premios pueden tardar entre tres y siete meses en llegar a la cuenta de los atletas. Una espera que evidencia las dificultades de gestión económica que también existen detrás de los resultados deportivos.

La historia personal de Marta García ayuda a entender la importancia que puede tener contar con un patrocinador para dar el salto al profesionalismo. Antes de dedicarse plenamente al atletismo, la palentina completó los seis años de la carrera de Medicina y tenía previsto preparar el examen MIR.

Su intención era ejercer como médica y dejar progresivamente el deporte, una actividad que formaba parte de su vida desde que tenía cuatro años.

Sin embargo, su futuro dio un giro a finales de 2021. En aquel momento, On le ofreció incorporarse a un proyecto deportivo que tenía como gran objetivo los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aquella propuesta cambió sus planes y le permitió contemplar una posibilidad que hasta entonces parecía difícil de materializar: intentar vivir del atletismo y comprobar hasta dónde podía llegar en la élite internacional.

La decisión no fue sencilla, pero García tenía claro que se encontraba ante una oportunidad que quizá no volvería a presentarse. "El atletismo era básicamente ahora o nunca y la medicina iba a estar allí toda la vida", recuerda al explicar los motivos que la llevaron a aplazar su incorporación al mundo sanitario para centrarse en su carrera deportiva.

También fue importante el papel de su familia durante aquella etapa. Sus padres habían contribuido a sostenerla económicamente mientras estudiaba, pero consideraban que había llegado el momento de que comenzara a asumir sus propios gastos.

La atleta tampoco quería continuar dependiendo de la ayuda familiar ni vivir con la incertidumbre de no saber si dispondría del dinero necesario para pagar el alquiler y cubrir sus necesidades básicas.

Los Ángeles 2028

El acuerdo con On hizo posible que en 2022 iniciara oficialmente su etapa como atleta profesional. En un principio, el planteamiento pasaba por prolongar esa experiencia hasta los Juegos Olímpicos de París y, posteriormente, retomar su camino en la Medicina.

Sin embargo, los acontecimientos han terminado llevando su trayectoria por una dirección diferente.

A sus 28 años, Marta García continúa compitiendo al máximo nivel y ampliando sus objetivos deportivos. Después de consolidarse entre las mejores fondistas del continente, ya tiene la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su intención es seguir disfrutando de esta etapa mientras su cuerpo se lo permita, sin establecer por ahora una fecha concreta para poner fin a su carrera.