Muere Antonio Sabugueiro, el padre de la San Silvestre Vallecana: convirtió una carrera de barrio en una cita mundial

Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana y una figura esencial en el desarrollo del atletismo popular en España, ha fallecido este domingo a los 94 años.

Su iniciativa convirtió una pequeña competición de barrio, nacida en 1964, en una cita multitudinaria que reúne cada final de año a unos 40.000 corredores en Madrid. El Cross Internacional de Soria tiene previsto guardar este mediodía un minuto de silencio en su memoria.

Nacido en Ourense el 26 de junio de 1932, Sabugueiro construyó su trayectoria deportiva en estrecha relación con Vallecas. Allí impulsó una carrera que creció hasta combinar la participación de aficionados con la presencia de grandes figuras internacionales.

Su hijo Antonio ha recogido el testigo al frente de la prueba, a la que su padre dedicó más de seis décadas.

"Es una satisfacción ver hasta dónde ha llegado", declaró a EL ESPAÑOL en una entrevista publicada hace 12 meses. Entonces tenía 93 años y seguía reconociéndose más como colaborador que como protagonista de aquella historia: "Yo no voy buscando que me llamen, yo colaboro".

Una idea entre amigos

El origen de la San Silvestre estaba lejos de las grandes estructuras del deporte profesional. Sabugueiro y sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández idearon la competición en la cafetería Bellaluz, situada en el número 6 de la calle Monte Igueldo.

Querían encontrar una alternativa al barro de las pruebas de campo a través que se disputaban en la Casa de Campo.

"Estábamos hasta las narices del barro", recordaba en este medio. Aquella incomodidad terminó por empujarlos hacia el asfalto, aunque ninguno podía anticipar el alcance de la decisión. "Nunca pensé en hacer una carrera como esta", confesaba.

José Luis Martínez-Almeida junto a Patricia y Antonio Sabugueiro en una presentación de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana EFE

La primera edición se celebró el 27 de diciembre de 1964 con un presupuesto de 5.000 pesetas facilitadas por el responsable municipal de Deportes del distrito.

El recorrido tenía 2,7 kilómetros, con salida y llegada en el bulevar de Peña Gorbea, y Jesús Hurtado fue el vencedor. Aquel Gran Premio de Vallecas acabaría adoptando el nombre de San Silvestre Vallecana y trasladándose al último día del año.

La transformación fue más allá del calendario. La incorporación de una modalidad popular, impulsada a finales de los setenta tras una propuesta del periodista Pepe Domingo Castaño, permitió ampliar la participación.

En 1981 se abrió la competición a las mujeres, con 25 atletas entre las que figuraba Grete Waitz.

Una vida vinculada al Rayo

Antes de convertirse en organizador, Sabugueiro había mirado al fútbol. "Yo era futbolero, estuve a punto de fichar por el Rayo", explicó a EL ESPAÑOL.

Su relación con el club continuó desde los despachos: en 1966 fue nombrado vocal delegado de sus secciones deportivas y contribuyó a impulsar disciplinas que iban del baloncesto a la colombicultura.

La carrera creció inicialmente bajo el amparo rayista, con la colaboración de sus peñas y de los comerciantes del barrio. En los años ochenta separó su organización de la entidad, aunque conservó un vínculo reconocible: la llegada de la prueba internacional al estadio de Vallecas.

En 1984 fundó la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana.

Entre los reconocimientos a su trayectoria figura la Copa Stadium de los Premios Nacionales del Deporte correspondiente a 2023, además de la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Distinciones que premiaron una actividad sostenida mucho antes de que las carreras populares alcanzaran su dimensión actual.

Casado con Carmen Fernández y padre de Antonio, Carmen y Patricia, Sabugueiro deja un legado familiar y deportivo unido a las calles de Madrid.

En la entrevista con este periódico insistía en apartarse del centro de atención: "Yo no soy el protagonista". Su obra, sin embargo, seguirá reuniendo cada diciembre a miles de personas para correr hacia Vallecas.