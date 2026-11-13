Merab y el clan Nurmagomedov, detenidos por su pelea en Abu Dabi: diez arrestos y la seria respuesta de Dana White

La pelea entre Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov y miembros de su entorno en un hotel de Abu Dabi ha desembocado en diez detenciones y un procedimiento ante la Fiscalía.

El episodio ha provocado también una contundente reacción de Dana White, que ha rechazado cualquier lectura promocional del enfrentamiento y ha advertido de la gravedad de protagonizar un altercado en Emiratos Árabes Unidos.

"Qué panda de putos idiotas. Es absolutamente ridículo y estúpido, y están todos en la cárcel. Ese no es un lugar para ir a hacer el imbécil", afirmó el máximo responsable de la UFC.

Su intervención desplaza el foco desde la rivalidad deportiva hacia las consecuencias de una pelea que ya está en manos de las autoridades locales.

La Policía de Abu Dabi confirmó el jueves el arresto de ocho personas por su presunta participación en el enfrentamiento y de otras dos por grabarlo. Las diez fueron remitidas a la Fiscalía para continuar las actuaciones.

El comunicado no identificó públicamente a todos los detenidos, un matiz importante para distinguir el balance oficial de las informaciones sobre cada implicado.

Ariel Helwani aportó una actualización sobre la situación de Dvalishvili y de su acompañante, Saba Lazishvili. "Casi 24 horas después, todos los involucrados en la pelea de ayer -incluidos Merab y su amigo Saba- siguen detenidos por las autoridades locales", informó el periodista el jueves.

Merab Dvalishvili, a la izquierda junto a su acompañante, tras la pelea, a la derecha. EE

Su información situaba también al georgiano bajo custodia, no únicamente a quienes se enfrentaron con él.

El incidente ocurrió el miércoles en la entrada de un hotel. Las imágenes difundidas muestran a Usman Nurmagomedov acercándose a Merab y golpeándolo antes de que el enfrentamiento se extendiera a otras personas.

El excampeón del peso gallo de la UFC apareció después con una herida en el rostro. La determinación de las responsabilidades individuales corresponde ahora a la investigación.

La respuesta policial permite entender por qué el episodio supera las habituales provocaciones entre luchadores. Las autoridades vincularon la intervención a la protección de la seguridad y del orden público y anunciaron que actuarían con firmeza frente a conductas que los alterasen.

Las detenciones de quienes grabaron añaden otra dimensión al procedimiento, aunque no se han detallado públicamente sus imputaciones.

White insistió en que el enfrentamiento tampoco beneficia a las organizaciones ni a sus protagonistas. "Estas cosas nunca son buenas para el negocio. Dejan mal a todos los implicados. Es lamentable", declaró.

No anunció, sin embargo, una sanción deportiva concreta ni un veto definitivo a Usman, por lo que su condena no debe confundirse con una decisión contractual.

También conviene separar sus palabras sobre la cárcel de la situación procesal acreditada. Las detenciones y el traslado del caso a la Fiscalía no equivalen a una condena.

No se ha hecho pública una resolución judicial que permita concretar las medidas impuestas a cada implicado ni las penas que podrían afrontar.

La primera consecuencia deportiva afecta a Usman: su presencia en el evento de Real American Freestyle del sábado ha quedado descartada. La participación de Merab, mientras tanto, seguía pendiente de cómo evolucionara su situación.