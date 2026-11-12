Merab Dvalishvili, a la izquierda junto a su acompañante, tras la pelea, a la derecha. EE

Escándalo en la UFC: la agresión a Merab Dvalishvili acaba en comisaría y enfrenta a Topuria con el clan Nurmagomedov

Una entrevista en el vestíbulo de un hotel de Abu Dabi terminó este miércoles en una pelea colectiva, con Merab Dvalishvili ensangrentado y los implicados trasladados a dependencias policiales.

El excampeón del peso gallo de la UFC denunció que Usman Nurmagomedov y varios acompañantes lo habían atacado por sorpresa. La agresión provocó una contundente respuesta de su amigo Ilia Topuria y una intervención de Islam Makhachev en defensa del entorno de los Nurmagomedov.

El incidente ocurrió durante las actividades previas a una competición de Real American Freestyle (RAF), una organización de lucha que tiene programada una velada para el sábado 14 de noviembre en Abu Dabi.

🚨 Full footage of the scuffle between Usman Nurmagomedov and Merab Dvalishvili https://t.co/SGJzkQdFif — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

Aunque enfrenta a nombres conocidos de las artes marciales mixtas, no sucedió en un evento organizado por la UFC. Dvalishvili tiene previsto participar en esa cita frente al brasileño Marlon Moraes.

Excampeón y amigo de Topuria

Dvalishvili es un luchador georgiano que ha ocupado el trono del peso gallo de la UFC, la principal compañía de artes marciales mixtas. Su relación con Topuria no se limita a compartir profesión: mantiene una estrecha amistad con el hispanogeorgiano y con su hermano Aleksandre.

Sus raíces georgianas constituyen otro vínculo entre ellos y ayudan a explicar la implicación personal de Topuria tras conocer lo sucedido.

En el otro lado aparece un apellido especialmente influyente en este deporte. Usman y Umar Nurmagomedov son hermanos y primos de Khabib Nurmagomedov, antiguo campeón del peso ligero de la UFC.

Usman ha desarrollado su carrera en otras organizaciones, entre ellas PFL, mientras que Umar compite en la UFC y fue rival de Dvalishvili por el cinturón del peso gallo.

Una bofetada desencadena todo

Las grabaciones muestran a Usman aproximándose a Dvalishvili mientras este atendía una entrevista. Después de dirigirse al georgiano, lo golpea con una bofetada y se desencadena un enfrentamiento en el que intervienen varios hombres. Merab y el joven que lo acompañaba acabaron con heridas visibles en el rostro.

El georgiano denunció posteriormente que lo habían atacado por detrás y señaló también a Umar entre los participantes. Su relato incluye golpes y patadas cuando él y su acompañante estaban en el suelo, además de críticas a la actuación de la seguridad.

"Estaba haciendo una entrevista para RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos vinieron por detrás y empezaron a darme puñetazos a mí y a mi joven amigo. La seguridad me estaba sujetando. Ellos siguieron pateándonos cuando estábamos en el suelo como perdedores", afirmó Dvalishvili en sus redes sociales.

🚨ILIA TOPURIA COMMENTS: Ilia Topuria posts footage showing Usman Nurmagomedov and his team attacking Merab Dvalishvili. “You’re a bunch of cowards, and you’ll be held accountable for what you’ve done. You’re anything but real men.” https://t.co/mMXn4mS0pi — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 11, 2026

Los implicados, en comisaría

El periodista Ariel Helwani informó de que los participantes habían sido trasladados a comisaría para ser interrogados, incluidos Merab y su acompañante. En una actualización posterior aseguró que todos continuaban retenidos por las autoridades locales.

Sin embargo, no se ha publicado una cifra oficial de detenidos ni una relación de cargos. También queda por aclarar la situación jurídica individual de los implicados.

Topuria y Makhachev responden

Topuria difundió imágenes del altercado y lanzó una advertencia a quienes consideraba responsables: "Sois un grupo de cobardes y tendréis que rendir cuentas por lo que habéis hecho. Estáis muy lejos de ser hombres de verdad".

Su reacción también cuestionó los valores que reivindica ese entorno: "El honor, el respeto y la humildad no son palabras que predicas. Son valores por los que vives. Y no han demostrado ninguno de ellos". La publicación con el vídeo fue eliminada posteriormente, aunque las imágenes siguieron circulando.

La respuesta desde el círculo de los Nurmagomedov llegó a través de Islam Makhachev. El luchador defendió a sus compañeros y vinculó lo ocurrido con un incidente anterior en el que Dvalishvili golpeó a un luchador daguestaní durante una actividad de RAF en Georgia.

A ese antecedente se suma la rivalidad deportiva entre Merab y Umar: el georgiano lo derrotó por decisión unánime en UFC 311, en enero de 2025.

"¿Por qué permanecisteis en silencio cuando Merab golpeó a un luchador de Daguestán sin motivo y ofendió su honor? El hombre se acercó a hablar sin malicia", escribió Makhachev.

Después añadió: "Lo ocurrido hoy lo inició Merab en su propia tierra al permitirse golpear a un invitado e insultar a su madre". Se trata de su versión sobre el origen del conflicto, no de una conclusión de las autoridades.

Hasta la mañana de este jueves no se ha localizado un pronunciamiento público verificable de Khabib sobre la agresión.