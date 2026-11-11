María Pérez, entre las diez mejores atletas del mundo tras su oro en el Europeo y el récord en medio maratón de marcha

María Pérez sigue haciendo historia en el atletismo. La marchadora española ha cerrado 2026 con un nuevo reconocimiento internacional al situarse en la novena posición de la clasificación de las diez mejores atletas del mundo elaborada por World Athletics.

Un reconocimiento que premia una temporada extraordinaria, marcada por el oro europeo en medio maratón de marcha en Birmingham y, sobre todo, por un nuevo récord del mundo en una disciplina en la que la granadina lleva años escribiendo algunas de las páginas más brillantes del deporte español.

La presencia de la atleta de Orce entre las diez mejores del planeta confirma que su nombre continúa instalado en la primera línea del atletismo mundial. A sus éxitos olímpicos y mundiales, la española ha sumado un nuevo capítulo a una trayectoria excepcional: proclamarse campeona de Europa y hacerlo estableciendo una nueva plusmarca universal.

María Pérez 🇪🇸 | 9th in the Women’s 2026 Athlete of the Year rankings 👏 #AthleticsAwards https://t.co/np3fxZlGSE — World Athletics (@WorldAthletics) November 11, 2026

La atleta granadina, doble medallista olímpica y cuatro veces campeona del mundo, encontró en Birmingham uno de los momentos más destacados de su temporada.

Su victoria en el Campeonato de Europa de medio maratón de marcha no solo le permitió subir a lo más alto del podio continental, sino que también llegó acompañada de un récord mundial que elevó todavía más el valor de su actuación.

Una carrera que no tiene fin

Un resultado que trasciende el propio éxito deportivo. María Pérez volvió a demostrar que la marcha española cuenta con una de las grandes referentes de la especialidad y que su ambición permanece intacta.

Lejos de conformarse con los títulos acumulados, la granadina continúa encontrando nuevos objetivos y motivos para mantenerse entre las mejores.

El noveno puesto en la clasificación de World Athletics adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta el nivel de las atletas que integran la selección de las diez mejores de 2026.

La lista reúne a algunas de las grandes protagonistas de la temporada internacional y sitúa a María Pérez entre un grupo de deportistas que han destacado por sus resultados y su impacto competitivo.

María Pérez, con su medalla de oro del medio maratón del Europeo. Reuters

Además, este reconocimiento prolonga la presencia de la española en la élite mundial después de haber obtenido el mismo galardón en 2025. Una continuidad que refleja la regularidad de una deportista capaz de mantenerse en lo más alto durante varias temporadas consecutivas, algo especialmente exigente en una disciplina tan física y técnica como la marcha atlética.

Su palmarés, con dos medallas olímpicas y cuatro títulos mundiales, respalda una trayectoria que ya ocupa un lugar destacado en la historia del atletismo español.

Sin embargo, el nuevo éxito europeo y el récord mundial añaden argumentos para considerar 2026 otro año de referencia en su carrera.

El podio

World Athletics también ha anunciado a las tres finalistas al premio de mejor atleta femenina del año, que se entregará el próximo 29 de noviembre durante la gala de los World Athletics Awards, en Mónaco. Las candidatas son las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Masai Russell y la suiza Audrey Werro.

Jefferson-Wooden llega a la votación definitiva después de firmar las mejores marcas mundiales de la temporada en los 100 y los 200 metros, con registros de 10.62 y 21.47 segundos. Además, consiguió el oro en ambas pruebas en los Ultimate Championships.

Por su parte, Masai Russell ha protagonizado un año excepcional en los 100 metros vallas. La estadounidense estableció un nuevo récord mundial, con 12.09 segundos, y logró nueve de las diez mejores marcas de la temporada.

También se impuso en los Ultimate Championships y en la Diamond League, completando una campaña invicta en la distancia.

La tercera finalista es Audrey Werro. La atleta suiza se adjudicó los 800 metros en los Ultimate Championships, la Diamond League y el Campeonato de Europa.

Durante el curso batió en tres ocasiones el récord de la Liga Diamante y estableció la mejor marca mundial del año, con 1:53.70, el tercer mejor registro de todos los tiempos.

Las tres candidatas fueron elegidas mediante un proceso de votación en el que participaron aficionados, atletas y representantes de los medios de comunicación, a partir de una primera selección de diez deportistas realizada por un jurado internacional de expertos.