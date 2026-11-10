Ilia Topuria (29), sobre su infancia: "Tengo más fotos luchando que jugando en el parque. Es mi vida"

Cinco meses después de sufrir su primera derrota profesional ante Justin Gaethje en el evento de la Casa Blanca, Ilia Topuria ha reaparecido mediáticamente en una charla con el periodista Álvaro Colmenero.

En la que supone su primera entrevista tras perder la condición de invicto y el cinturón de la UFC, el peleador de 29 años recibe al periodista en Tiflis, la capital de Georgia.

La cita sirvió para hacer balance de su trayectoria, evaluar las lecciones del combate y profundizar en los cimientos que han estructurado su personalidad.

Tras un extenso periodo enfocado en curar sus lesiones faciales y distanciarse de la sobreexposición mediática, el deportista ha aprovechado este retorno a la patria de sus antepasados para llevar a cabo una pausada introspección personal.

Alejado del bullicio de la competición y acompañado por su círculo familiar más íntimo, Topuria analizó el trayecto recorrido desde su niñez hasta alcanzar la cima de las artes marciales mixtas universales.

Para el peleador, las disciplinas de contacto no aparecieron como una opción tardía o coyuntural, sino como una constante consustancial a su crianza. Al rememorar sus primeros años de vida y la impronta que dejaron en su formación, el luchador subraya la inmediatez de sus vivencias ligadas al deporte.

"Llevo desde que soy niño en esto", señaló durante el encuentro periodístico, enfatizando que su contacto con el tapiz fue muy anterior a cualquier ambición profesional.

Ilia Topuria. Captura de pantalla

Esa temprana inmersión provocó que su infancia discurriera principalmente entre gimnasios y sesiones de entrenamiento, alejándolo de los entretenimientos comunes de la mayoría de los niños.

"Tú ves mis fotos y tengo más fotos luchando que jugando en el parque. Es mi vida", aseveró para ilustrar una etapa presidida por la disciplina y la entrega física.

Al contrastar aquella mirada juvenil con su momento actual, reflexionó: "Cuando eres niño o cuando eres más adolescente tienes diferente sueño, diferente visión, percibes las cosas diferente".

El reencuentro con sus familiares en Tiflis y Rustavi le ha permitido reordenar prioridades tras el duro desenlace frente a Gaethje. Para Topuria, el traspié no altera sus principios ni la convicción en su esfuerzo cotidiano.

Frente a las adversidades, afronta el porvenir con el firme propósito de retomar su carrera deportiva hacia nuevas metas en el octágono, resumiendo la mentalidad con la que encara el futuro: "No quiero que me vean como alguien que nunca cae, sino como alguien que pese a que pueda caer al suelo se va a levantar".