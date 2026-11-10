El día en el que España volvió a tumbar a Argentina en una final Mundial: "Es un derbi, teníamos grabada la palabra revancha"

El deporte español parece haberse acostumbrado a vivir instalado en un estado de gracia permanente, encadenando celebraciones con una naturalidad pasmosa.

Si durante el verano fue el fútbol el que dictó la hegemonía nacional conquistando el Mundial frente a Argentina, el otoño ha traído consigo una nueva coronación, esta vez sobre la moqueta azul de Doha.

La selección española de pádel ha vuelto a asaltar el trono en el Mundial de Catar, firmando un histórico doblete tras las victorias de los combinados femenino y masculino. Y en el cuadro masculino, el guion no podía tener un cariz más épico: tocaba volver a arrebatarle la gloria, una vez más, al combinado albiceleste.

🇪🇸🏆 ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDIAL DE PÁDEL 2026 frente a una enorme Argentina! 👏 Sin Ale Galán, con Coki jugando con una pala de Decathlon, con los HUEVOS de Juanjo Gutiérrez, con el Lobo en modo PRIME, con el rookie jugando el primer partido, etc 😭🇪🇸 — Bea Coello 🧡 Pádel (@x3_app) November 7, 2026

El duelo transatlántico entre españoles y argentinos ha trascendido la mera competición para convertirse en un clásico contemporáneo, un choque de trenes donde el talento desbordante se mezcla con el orgullo patrio y la tensión se corta con un cuchillo.

En conversación con EL ESPAÑOL, Jon Sanz (Pamplona, 2000), uno de los baluartes de esta nueva generación de oro que acaba de bordarse la quinta estrella en el pecho, reconoce la magnitud de lo que significa medirse a este combinado.

"Considero que para Argentina, España es el país a batir, y para España, Argentina. Tenemos una rivalidad sana porque nos conocemos todos, pero siempre con mucha ilusión y muchas ganas de poder llevarnos un Mundial", reflexiona el jugador navarro.

Orgullo de @padelfederacion. 🇪🇸 𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐚. El combinado nacional logra sumar a su palmarés el 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐚́𝐝𝐞𝐥. #FIPWorldCup2026 #PadelFIP https://t.co/jKRJlc7c5i — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 7, 2026

Esa ilusión, sin embargo, venía cargada con un componente emocional extra. La herida de la edición anterior aún escocía en el vestuario nacional. No era un partido más, era un ajuste de cuentas deportivo.

"Uno siempre tiene la palabra revancha sea contra el país que sea", confiesa Sanz, aunque admite que frente a este rival la atmósfera adquiere otra dimensión.

"Que sea contra Argentina sabe de una manera especial porque sabes que es el rival a batir, es tu competencia directa, la selección más fuerte. Ganar a una gran selección siempre te crea una satisfacción muy grande. No es porque lleve la palabra Argentina esa selección, sino básicamente porque es el rival directo y es como un derbi".

Sufrimiento y frustración

Para entender la épica de este título hay que sumergirse de lleno en la agonía del primer punto de la eliminatoria.

La final arrancó con una tensión asfixiante. Juan Lebrón y Aimar Goñi abrieron fuego contra Martín Di Nenno y Leo Augsburger en un partido de infarto, una montaña rusa táctica y emocional que finalmente cayó del lado español tras una remontada agónica a tres sets (5-7, 7-5 y 6-2).

Mientras la bola volaba a velocidades vertiginosas, en el banquillo español los corazones amenazaban con salirse del pecho. El desgaste no solo era físico para los que estaban dentro del 20x10, sino también psicológico para el resto del equipo.

VAMOOOOOOSSSSSSS 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 ESPAÑA 1 ARGENTINA 0 Gracias Juanito, gracias Aimar 🧡 PECHOFRIADA que la flipas de los del mate https://t.co/J5MEWthI7v — Bea Coello 🧡 Pádel (@x3_app) November 7, 2026

Jon Sanz lo recuerda como una auténtica prueba de resistencia mental: "Se viven de una manera muy intensa. Justamente los jugadores del equipo lo comentábamos, que se pasa peor de fuera que dentro. Desde fuera no puedes controlar las circunstancias que están pasando, no sabes bien lo que está pensando tu compañero que está en pista".

A pesar de la impotencia que genera el banquillo, valora el empuje grupal: "Se sufre, pero también es un alivio poder contar con el apoyo de los otros seis que estamos fuera animando al equipo".

El éxtasis de ese primer punto dio paso al mayor desafío posible. A Jon Sanz le tocaba saltar a la pista sabiendo que un triunfo valía el oro, pero los argentinos no dieron opción, arrollando con un doble 6-1 y 6-2 que empataba la eliminatoria y congelaba momentáneamente la euforia nacional.

Jon Sanz, con la copa de campeón del mundo de pádel. Instagram

Lejos de buscar excusas, Sanz hace un ejercicio de cruda sinceridad sobre su partido. "Yo me veía con mucha fe. Es cierto que los sentimientos y las sensaciones del partido anterior fueron muy intensos. Piensa que veníamos de ver el primer partido con mucho sufrimiento, muchas idas y venidas, y consumes energías", relata el navarro.

"Creo que el nivel de Chingotto y Galán fue muy, muy alto y no pudimos hacer gran cosa. Me hubiese gustado dar un poquito más de pelea, estar más cerca en el marcador al principio, pero nos cogieron distancia muy rápido", añade.

La impotencia de chocar contra la perfección táctica dolió: "Sabíamos que era el punto más complicado de la final, jugar contra el número uno y el número dos, y salimos a darlo todo. Me tenía muchísima fe, pero por una parte me frustró un poco verme superado tan temprano en esa final".

Espina clavada

Con la final de nuevo en el punto de partida y la presión al límite, el destino de la corona mundial quedaba en manos de Arturo Coello y Coki Nieto. La responsabilidad era titánica, pero la pareja española sacó el rodillo para aniquilar cualquier esperanza de remontada argentina.

Un contundente 6-3 y 6-2 sobre Tino Libaak y Gonza Alfonso desató la locura absoluta en el banquillo y en las gradas teñidas de rojo y gualda. España volvía a reinar en el pádel mundial.

Para Jon Sanz, el estallido de júbilo tras el punto definitivo fue la liberación inmediata de un peso que llevaba arrastrando demasiado tiempo. "Uno de los mejores días de mi vida", sentencia sin dudarlo, rememorando el instante en el que pudieron correr a abrazarse en el centro de la pista.

"Haber ganado un Mundial en el tercer punto, con los nervios de conseguir un ansiado Mundial... Ya me quedé con la espina clavada en el 2024. Se sufrió esa derrota, fue muy dura", rememora.

El éxito colectivo, sin embargo, no se entiende sin el ecosistema que el combinado nacional ha logrado construir de puertas para adentro.

Los egos y las rivalidades habituales del circuito desaparecieron por completo en Doha para dar paso a una piña inseparable. "Se vive de una manera muy especial y, sobre todo, muy intensa. Constantemente estamos haciendo equipo, haciendo cosas y siempre pensando en sumar para el equipo", revela Sanz.

"Aparte de los grandes jugadores que son, son grandes personas. Aparte de haber salido campeón, me han hecho una semana muy especial y muy feliz. Me quedo no solo con la medalla, sino con lo vivido esa semana con mis compañeros".

Aun así, con la copa en las manos, el orgullo asoma de forma inevitable: "Dos años después me encuentro con mi primer Mundial, con la palabra de que soy campeón del mundo, que como mucha gente me ha dicho, no todo el mundo lo puede decir".

Jon Sanz celebra con Aimar Goñi el Mundial de Catar. INSTAGRAM

Con el trofeo viajando ya hacia las vitrinas de España y la herida de 2024 completamente sanada, la vida en la exigente élite profesional no ofrece treguas.

Consolidado en la cima y con la madurez que otorga haber sido vital para su país, Jon Sanz tiene clara la fórmula para seguir alargando este estado de gracia. "Siempre he dicho que uno tiene que ir marcándose objetivos cortos y cercanos y no frustrarse, pero sobre todo cada día ser un poquito mejor e ir dando escalones", reflexiona.

Una filosofía de constancia y trabajo silencioso que resume a la perfección el espíritu con el que esta Selección ha logrado recuperar el trono mundial: "Sobre todo, que uno dé todo lo que tiene y todo lo que esté en su mano para hacerlo de la mejor manera posible".