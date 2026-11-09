NFL y Bernabéu, la comunión perfecta: entre tigres, halcones y un show paralelo para una fiesta aún mejor que la anterior

Empieza a convertirse la NFL casi en algo castizo de Madrid. Son tan sólo dos los años en los que la liga estadounidense ha aterrizado con todo su arsenal en la capital de España, pero las dos ediciones del 'Madrid Game' comienzan a dejar un serio poso.

Si el año pasado Miami y Washington hicieron historia mientras el Bernabéu sacaba un músculo increíble como escenario todoterreno, esta vez han sido Atlanta y Cincinnati.

Los delfines por los halcones, los comandantes por los tigres de bengala. Diferentes actores pero un ambiente que sigue calando en el territorio nacional.

Ja'Marr Chase's first half in Madrid... 142 yards, 8 catches, 47-yard touchdown 🔥 CINvsATL on NFL Network Stream on @NFLPlus https://t.co/dqBRCHgTFJ — NFL (@NFL) November 8, 2026

Para el Bernabéu la extraordinaria mutación de estadio de fútbol a recinto de fútbol americano parece ya rutina. Como si llevara haciéndolo toda la vida. El año pasado cada pequeño detalle se miró con lupa y causó impresión, ahora esta mastodóntica transformación parece ya casi algo cotidiano.

De nuevo un ambiente de primer nivel, otra vez lleno hasta la bandera. 78.660 almas llegadas de todas partes. El público respondió. Se mezclaron incondicionales que viajaron desde Estados Unidos para no perderse la cita con hinchas españoles locos por vivir la NFL en sus propias carnes.

Los Atlanta Falcons jugaron como locales, pero ambientalmente los simpatizantes, ya fueran españoles, estadounidenses o llegados de cualquier parte del mundo, parecieron ir en su mayoría con los Bengals.

Urda y los incendios

En medio de la fiesta brutal que es cada partido de la NFL hubo tiempo para el respeto y para la memoria nacional más reciente.

En un fantástico detalle de la organización, antes de la interpretación de los himnos se reconoció la labor de todos los cuerpos que durante el pasado verano trabajaron heroicamente en la oleada de incendios que se llevó por delante miles de hectáreas.

Representantes de diferentes cuerpos pisaron el césped del Santiago Bernabéu previo al inicio del choque y se llevaron una de las ovaciones más atronadoras de la tarde.

Reconocimiento a todos los cuerpos que trabajaron en la extinción de incendios en España el pasado verano. Efe

Después el videomarcador 360º se engalanó con los colores de la bandera estadounidense para dar paso al himno norteamericano. Como siempre, un respeto extraordinario por este momento y un estallido de júbilo al término del mismo para hacer sentir a los estadounidenses que, en cierto modo, estaban en casa.

Acto seguido, y antes de que sonara el himno nacional de una manera muy peculiar con la guitarra como protagonista, se guardaron unos segundos de silencio en memoria de las 69 víctimas mortales del reciente accidente ferroviario de Urda. No se escuchó ni el zumbido de una mosca.

Mejor organización

La organización, como cualquiera, ha ido aprendiendo sobre la marcha. Tomó nota de los fallos y los aciertos de la primera edición del año pasado para hacer un evento todavía mejor en esta segunda experiencia.

Si en el partido de 2025 se formaron exasperantes colas en los accesos y las filas llegaban a cientos de metros del estadio a pocos minutos del inicio del partido, esta vez todo fue mucho más rodado.

Cucurella, junto a Thiago Pitarch en el partido de la NFL. Reuters

El Bernabéu presentó un ambiente imponente desde una hora antes del 'kickoff'. Esta vez todos llegaron a punto para no perderse detalle del partido.

También los madridistas, que prestaron su hogar por un día al servicio de uno de los mayores shows que hay en el mundo, se sintieron como en casa con el homenaje a Marc Cucurella, Athenea del Castillo, Thiago Pitarch, y Laia y Silvia Cristóbal. Todos ellos presumieron de títulos mundiales y europeos con sus respectivas selecciones tanto absolutas como en categorías inferiores.

Lo de menos es el fútbol

La cultura deportiva estadounidense no se asemeja en nada a la europea. Allí, cada partido es un evento social, una excusa para preparar una fiesta y organizar todos los shows paralelos que se precien.

Por eso ya el año pasado apareció la duda de cómo encajaría la NFL en el público español, acostumbrado a otros ritmos y a otra manera de entender el deporte mucho más lineal.

En esto también se está mimetizando el público del Bernabéu con la NFL. Volvió a quedar claro que el fútbol americano es prácticamente lo de menos y que el 'Madrid Game' es algo que va mucho más allá.

Las cheerleaders de los Atlanta Falcons, durante uno de los descansos del partido. Efe

Cada interrupción en el juego era el resquicio perfecto para que una música diferente se colara por la megafonía. Los de Atlanta y los de Cincinnati se pusieron incluso a tararear 'Mi gran noche' de Raphael como si les fuera la vida en ello.

Juegos en el videomarcador, las cheerleaders de los Falcons, las mascotas con su espectáculo paralelo en la banda, el reconocimiento al equipo femenino español de flag football... Todo valía.

Al fin y al cabo, lo que los aficionados presenciaban en el Bernabéu en realidad eran parones de publicidad, en una gran parte, para los espectadores de la televisión. El negocio por delante de todo.

Manuel Turizo keeps the crowd lit during halftime in Madrid 🔊 Watch on NFL Game Pass on DAZN #NFLonDAZN #NFLMadridGame https://t.co/sDglaejvsT — NFL on DAZN (@NFLonDAZN) November 8, 2026

Y por supuesto faltaba la actuación del descanso. En esta ocasión fue Manuel Turizo el que, en un escenario montado sobre una de las bandas sin llegar a pisar el césped, puso a bailar a todo un Bernabéu que se lanzó a la fiesta un año más sin pensarlo. Lola Índigo le acompañó para interpretar alguna canción.

Otro gran lleno, de nuevo una expectación tremenda y, de paso, un partidazo con anotación alta que se llevaron los Bengals para satisfacción de una buena parte de la grada. La comunión funciona.