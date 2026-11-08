La NFL ya no viene de visita: así cambia el Bernabéu para convertir el segundo partido de Madrid en una cita permanente

Al Bernabéu no le basta con cambiar de porterías. Para recibir a la NFL en Madrid necesita alargarse, retirar asientos y multiplicar las taquillas de sus vestuarios. La diferencia es que esta vez ya conoce la operación.

Este domingo, a las 15:30 horas, Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons ocuparán el lugar de Miami Dolphins y Washington Commanders. Pero el relevo de camisetas es solo la parte más visible de una transformación que también alcanza los accesos, la compra de entradas y el negocio alrededor del estadio.

El estreno del 2025 reunió a 78.610 espectadores, cerca de la mitad llegados del extranjero, y alcanzó una audiencia media estadounidense de 6,4 millones entre televisión y plataformas digitales.

Ahora el desafío consiste en convertir aquella novedad en costumbre. "Queremos estar presentes el resto de los 364 días del año", resumió esta semana Rafa de los Santos, director de NFL España.

De la promesa al contrato

"Volveremos, estamos ilusionados", adelantó Roger Goodell, comisionado de la NFL, tras el partido del pasado año. La intención se formalizó el 2 de febrero mediante un acuerdo plurianual con el Real Madrid y las administraciones madrileñas.

El calendario incluye otro encuentro en 2027 y reserva a Madrid la exclusividad española durante ese periodo.

Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la liga, explicó el viernes que el estreno "dejó el listón muy alto e hizo muy fácil decidir que queríamos volver para un segundo partido".

La continuidad permite trabajar sobre algo más estable que una fecha aislada: recinto, instituciones y competición vuelven a colaborar con una siguiente edición ya comprometida.

El Santiago Bernabéu, preparado para la NFL por segundo año seguido. EFE

Madrid ocupa así una posición dentro de un calendario internacional que este año suma nueve partidos, frente a los siete de 2025. La NFL lleva también su competición a Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Múnich y Ciudad de México.

Un estadio con memoria

La primera edición dejó obras que ahora se han podido reutilizar: duchas, puertas y recorridos interiores preparados para unas necesidades distintas a las del fútbol. "Este año es un poco más fácil porque ya conocemos el plan, podemos perfeccionarlo y mejorarlo", explicaba un portavoz de la NFL.

El tamaño de las expediciones obliga a modificar incluso los espacios más cotidianos. Un vestuario con unas 25 taquillas resulta pequeño para acomodar a los 60 o 63 jugadores contemplados por el dispositivo.

Se han añadido módulos provisionales y renovado el suelo de la zona destinada a Atlanta, mientras que Cincinnati utilizará el vestuario habitual del Real Madrid, igualmente ampliado con taquillas adicionales.

Sobre el terreno, los trabajos incorporan unos seis metros en cada extremo y exigen desmontar parte de las dos primeras filas de asientos. Nick Pappas, director de campo de la NFL, coordina a 14 especialistas desplazados desde Estados Unidos, junto al personal madridista.

"Aprendemos en cada sitio al que vamos. Ya lo hicimos bien el año pasado y salimos contentos", dijo unos días atrás.

El césped híbrido debe responder a atletas que pesan entre 80 y 170 kilos y realizan giros bruscos, aceleraciones y frenadas. La superficie abandonó el hipogeo el lunes y después del encuentro será sustituida por otra que se estrenará el 21 de noviembre.

"Es algo que se ve en muy pocos sitios del mundo y permite que sea un estadio multiusos", destacó Pappas sobre el sistema de conservación subterránea. La preparación del espectáculo incluye prever lo que ocurrirá cuando se marche la NFL.

Comprar claro y entrar mejor

El aprendizaje también afecta al recorrido del espectador. De los Santos reconoció que el año pasado hubo congestión en algunos accesos y detalló la revisión de entradas, controles y circulación peatonal.

La desaparición de ciertas obras del entorno facilita además la operación. "Eso lo hemos dispuesto de forma y manera que se haya hecho más cómodo para toda la gente que venga", aseguró.

El Santiago Bernabéu, listo para el partido de la NFL entre Falcons y Bengals. EFE

El perímetro abrirá a las 12:30, tres horas antes del inicio, con restauración, actividades y venta de productos. La aplicación OnePass reúne mapas, transporte y avisos para organizar la jornada.

La mejora persigue distribuir la llegada y hacer más cómodo el paso por los controles. También se ha reforzado el contenido explicativo para quienes se acercan por primera vez a las reglas y al desarrollo del juego.

La compra incorpora otro cambio concreto: desde 2026, la NFL muestra el importe completo de las entradas internacionales, comisiones incluidas, desde el comienzo del proceso.

Las diez categorías generales del Bernabéu van de 93,40 a 438,75 euros; las infantiles disponibles en dos categorías cuestan 47,08 y 66,15 euros. La novedad consiste en conocer el desembolso final antes de completar la operación, no en una tarifa única.

Las cuentas de la continuidad

El patrocinio público sostiene parte de la apuesta. La Comunidad aprobó en mayo una aportación de 1,5 millones de euros para esta edición. El Ayuntamiento reservó otros 1,5 millones, la misma cantidad municipal de 2025 antes de añadir el IVA.

Las administraciones mantienen así el respaldo a un acontecimiento que utilizan para proyectar Madrid como destino.

El precedente económico explica esa decisión. El impacto estimado del primer encuentro rondó los 71 millones de euros, con unos 21 millones de gasto en bares y restaurantes. "Estas cifras nos animaron a llegar a este acuerdo", afirmó la vicealcaldesa Inma Sanz.

Para 2026, De los Santos sitúa la aspiración en repetir aquel entorno y superarlo ligeramente.

El Real Madrid también busca rentabilizar la relación fuera de las gradas. Su actividad digital alrededor del estreno produjo 311 millones de impresiones y 8,3 millones de interacciones mediante 60 publicaciones.

Alex Wicks, CEO de Real Madrid Estadio, defendió esta semana que la alianza permite "atraer a nuevos públicos y darnos a conocer en un escenario mundial". Añadió una comparación reveladora: "Las audiencias e interacciones no distan mucho de cuando el Madrid juega en un Clásico".

Una semana, no solo una tarde

La oferta urbana ha incorporado la NFL House, con Adobe, en la Casa de las Alhajas: los días 6 y 7, de 12:00 a 20:00, ha permitido acercarse gratuitamente, previa inscripción, al trofeo Vince Lombardi y a los 60 anillos de campeón de la Super Bowl.

Plaza de España reunió otra propuesta, la NFL Experience, con actividades y un campo de flag football.vEl calendario comercial también se estira. La tienda oficial abre del 5 al 9 de noviembre, cinco días frente a los tres del estreno.

Joe Burrow, en rueda de prensa antes del Madrid Game de la NFL. Europa Press

Y en el descanso del partido, Manuel Turizo toma el relevo del espectáculo a lo Super Bowl de Bizarrap y Daddy Yankee de 2025. El encuentro volverá a emitirse en abierto por Cuatro, con acceso también mediante Mediaset Infinity y DAZN.

Las caras nuevas aportan otro atractivo. Joe Burrow, Ja'Marr Chase y Bijan Robinson encabezan el cartel. Cincinnati llega con cinco victorias y dos derrotas, frente al 3-5 de Atlanta.

Burrow acumula 2.115 yardas de pase, 20 touchdowns y un 73% de acierto: el reclamo tiene argumentos deportivos, además de comerciales.

El quarterback de Cincinnati expresó ya en Madrid su entusiasmo por conocer España: "Poder hacerlo mientras hago lo que más me gusta, jugar al fútbol americano, es realmente un sueño hecho realidad para mí". Dos días antes había visitado el Prado.

El partido que continúa

La permanencia se trabaja también lejos del estadio. El programa NFL Flag comenzó en España en 2024; para el curso 2026/27, la liga escolar se desarrolla en Madrid, Aragón y Cataluña, con una final nacional prevista en la capital en mayo de 2027.

Los Dolphins reunieron en septiembre a más de 470 jóvenes y más de 130 entrenadores en sus actividades formativas en Madrid y Barcelona.

El acuerdo plurianual permite "invertir a largo plazo en iniciativas como NFL Flag y en la participación juvenil en todo el país", explicó De los Santos en febrero. Ahí se juega la otra continuidad: que después de retirar los postes del Bernabéu siga habiendo niños aprendiendo a lanzar el balón.