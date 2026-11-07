España destrona a Argentina en el Mundial de pádel y se corona campeona del mundo por quinta vez en su historia

El cielo de Doha se tiñó de rojo y gualda tras una jornada que ya es historia dorada del deporte español. En un escenario donde la presión ahoga y el talento se pone a prueba, la selección española masculina de pádel firmó una gesta memorable al derrocar a la todopoderosa Argentina.

Con una victoria brillante y sufrida por 2-1, España no solo rompió la racha de las dos últimas ediciones mundialistas que ostentaba la albiceleste, sino que bordó la quinta estrella en su camiseta, uniendo esta corona a las conquistadas en 1998, 2008, 2010 y 2021.

El enfrentamiento, el clásico por excelencia que ha monopolizado casi todas las finales de la historia de este deporte, exigió épica desde el primer minuto. El duelo inaugural fue una auténtica batalla sin cuartel de más de dos horas de duración.

Orgullo de @padelfederacion. 🇪🇸 𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐚. El combinado nacional logra sumar a su palmarés el 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐚́𝐝𝐞𝐥. #FIPWorldCup2026 #PadelFIP https://t.co/jKRJlc7c5i — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 7, 2026

Aimar Goñi y Juan Lebrón se vieron contra las cuerdas tras ceder el primer set, pero sacaron a relucir su gen competitivo para firmar una remontada espectacular frente a Martín di Nenno y Leo Augsburger (5-7, 7-5 y 6-2). Era el primer zarpazo, una declaración de intenciones de un equipo dispuesto a vaciarse en la pista.

Sin embargo, el orgullo de la selección argentina, la más laureada de la historia con doce coronas, apareció en forma de vendaval. Agustín Tapia y Federico Chingotto saltaron al 20x10 con la urgencia de los campeones heridos.

Su despliegue fue un ejercicio de perfección táctica y física que no dio opción alguna a Paquito Navarro y Jon Sanz. En apenas 55 minutos de un pádel estratosférico, la dupla argentina igualó la eliminatoria con un aplastante 6-1 y 6-2, trasladando toda la carga dramática al tercer y definitivo punto de la eliminatoria.

¡¡𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎!! 🇪🇸🎉 Cinco años después, España vence a Argentina y vuelve a llevarse el título de #FIPWorldCup2026. #PadelFIP https://t.co/Mh4ki3tEhz — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 7, 2026

Con el peso de un país sobre los hombros, Arturo Coello y Jorge 'Coki' Nieto asumieron la máxima responsabilidad con una madurez impropia para un escenario de tal calibre. Lejos de encogerse ante Gonzalo Alfonso y Tino Libaak, la pareja española dominó el ritmo y castigó cada resquicio de sus rivales.

En una hora y 20 minutos de juego coral y sin fisuras, Coello y Nieto certificaron el triunfo definitivo con un sólido 6-3 y 6-2, desatando la euforia en el banquillo y confirmando el regreso de España al trono masculino del pádel mundial.

El décimo cetro femenino

La fiesta en territorio catarí fue completa, porque la selección femenina ya se había encargado de marcar el camino de la gloria horas antes. El combinado nacional reafirmó su condición de dinastía imparable al conquistar su décimo Mundial, el séptimo de manera consecutiva, doblegando también a Argentina en la gran final por la vía rápida (2-0).

No hubo margen para la épica rival ni espacio para las dudas. Las magistrales actuaciones de las parejas formadas por Ari Sánchez junto a Andrea Ustero, y de Paula Josemaría junto a Gemma Triay, evidenciaron un dominio aplastante.

¡¡¡𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎!!! 🇪🇸 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐚 supera a Argentina para llevarse el título femenino del #FIPWorldCup2026. ¡Enhorabuena a todo el equipo de @padelfederacion! #PadelFIP https://t.co/u4XJYz9DFB — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 7, 2026

Ambas duplas exhibieron un nivel inalcanzable para sus oponentes, resolviendo sus encuentros con la jerarquía que caracteriza a las leyendas. Doha 2026 será recordado eternamente como el Mundial del doblete absoluto, el torneo donde el pádel español miró al resto del planeta desde la cima más alta.