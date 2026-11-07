De Bijan Robinson, el amigo de Vinicius Jr, a Joe Burrow: el partido de las estrellas de la NFL en el Bernabéu

La NFL está de vuelta en el Bernabéu y en su segundo año, el partido que enfrenta el domingo a los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals es un plato fuerte de verdad. Los dos equipos, claros aspirantes al playoff, cuentan con algunos de los jugadores más espectaculares de la NFL.

El running back Bijan Robinson, amigo de Mbappe y Vinicius (con quien ha confirmado que se verá estos días) es quizás el mejor jugador ofensivo de toda la NFL.

Su espectacularidad, capacidad de cambiar de dirección y habilidad para anotar cualquier vez que toca el balón le convierten en uno de los jugadores más explosivos de toda la NFL.

Robinson, que el jueves atendió en la Ciudad Real Madrid a los medios de comunicación, llega a Madrid como el líder en yardas de carrera de toda la NFL. Este verano además firmó el contrato más lucrativo de la historia de la liga tras acordar una extensión de tres años y 75 millones de dólares.

"Bloquear para él es un placer", decía esta semana a EL ESPAÑOL Drake London, receptor estrella de los Falcons. "Mi misión cuando corre Bijan es partirme la cara con el de delante si hace falta para conseguir bloqueos que le permitan sacar su juego".

En la misma línea se pronunció Kevin Stafanski, entrenador de los Falcons desde esta temporada. "Es como diseñado en un laboratorio. Tiene todas las habilidades que te puedas imaginar para un running back".

El domingo sin duda será uno de los jugadores a seguir en la segunda edición del partido de la NFL en Madrid, que en su estreno en 2025 no contó con una estrella tan rutilante.

Bijan Robinson, en acción con los Atlanta Falcons. Reuters

Bijan Robinson es un gran aficionado al fútbol y tiene una gran relación con Vini Jr. Durante su rueda de prensa le pidieron un mensaje para su amigo, ahora que está en uno de sus momentos más bajos de los últimos años.

"A seguir trabajando, el deporte es así y siempre tenemos altos y bajos, pero seguro que él está haciendo lo que tiene que hacer, trabajando y volverá a hacer lo suyo. Le diría que no haga ningún caso del ruido exterior y siga trabajando que todo va a llegar".

Si Atlanta en ataque tiene a Bijan Robinson, los Bengals tienen a su máxima estrella en la posición de quarterback en Joe Burrow. El pasador llevó a Cincinnati a la Super Bowl en su segunda temporada, en 2022, y a Madrid llega realmente en forma.

En los dos últimos partidos ha lanzado para casi 800 yardas totales y nueve pases de touchdown. Su combinación con Jamar Chase, un top-3 receptor de la NFL, y Tee Higgins les convierten en el trío ofensivo más dinámico de todo el campeonato.

Al Bernabéu llega como el líder de la NFL con 20 pases de touchdown y es el tercero que más yardas por aire acumula.

Las estrellas ya están en Madrid y el segundo partido oficial de la NFL en España debería dejarnos un espectáculo de los que hacen afición.