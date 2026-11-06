EL ESPAÑOL entrevista al freestyler asturiano en la previa de un torneo que va a reunir a algunos de los mejores raperos del mundo, además de creadores de contenido.

Gazir, solo ante el mundo en 200 batallas: "Me da miedo que el resto de cosas me sepan a poco después de este evento"

Gazir (Gijón, 2001) ha conseguido, en poco más de cinco años, poner al freestyle a sus pies. El asturiano, considerado uno de los mejores MCs del mundo, va a protagonizar un evento histórico de la mano de Red Bull, que ha conseguido aglutinar a la crème de la crème de los raperos de habla hispana para que se enfrenten al Arcángel Gabriel.

200 batallas en el mismo día y perfiles tan variopintos desde Aczino, Bnet o Skone hasta Guanyar, Andoni fitness o Mostopapi. El sábado, a partir de las 10:30 horas, Gazir va a desafiar todos sus límites. Serán un total de 200 batallas (150 de 1vs1 y otras 50 de 2vs1), una detrás de otra. Para superar el reto, tendrá un margen de solo 10 derrotas.

Para enfrentar un reto de semejante magnitud, el asturiano se ha tenido que preparar al máximo en todos los niveles: físico, psicológico, nutricional y lo más importante, la voz. En la previa de un evento con el que hará historia, Gazir ha atendido a EL ESPAÑOL en una entrevista donde confiesa cómo ha sido su preparación, sus miedos y los freestylers que echa en falta en la lista.

Gazir, en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿En qué momento surgió la idea de hacer 200 batallas en un mismo día?

La idea surgió hace años... sería por 2022. Yo me juntaba como a rapear y entrenar para las competiciones con algún amigo y siempre llegaba un momento en el que yo quería seguir batallando y batallando y rapeando y la gente se aburría, se cansaba.

Entonces me empecé a preguntar dónde estaría mi límite, en qué punto me canso, en qué punto me aburro, dónde puedo pegar un bajón de nivel considerable, o si eso no pasaría y es como una bola de nieve y cada vez vas con más inercia y con más fuerza.

Entonces cuando entré con Red Bull a finales de ese año, les propuse la idea, les gustó mucho y desde entonces hemos estado trabajándola hasta que fuera algo real como va a ser ahora.

¿Cómo se ha preparado para este evento?

Ha sido de forma muy intensa. Sobre todo creo que ha sido fundamental trabajar con profesionales, con especialistas cada uno de lo suyo, desde psicóloga, nutricionista, entrenador físico, foniatra, profe de canto, etcétera.

He aprendido mucho en el proceso, es intenso, pero bueno, creo que para un reto tan complejo como batallar más de 12 horas para poder perder solo 10 batallas necesitas que a la preparación le dediques 24 horas al día, que si comes algo es porque te está ayudando para esto, que si duermes equis horas es porque te ayuda para esto. Cada movimiento mío está centrado en poder hacer posible algo que no sé si lo es.

"Chuty es la ausencia más clara de la lista" Gazir

¿Qué es lo que más le preocupa?

Lo que más me preocupa podría ser el no cumplir. La expectativa que se pone de menos de 10 derrotas, porque por un lado yo lo escucho y digo 'a ver, ganar más de 190 batallas de 200 es una locura, pero también es la meta que se me ha puesto en un evento en el que mi nombre está en el cartel, mi cara también, se ha juntado a todas las generaciones de la historia del freestyle en mi región para hacer el evento'. Tengo mucho orgullo, pero también siento mucha responsabilidad de no chafar un poco la fiesta.

Y hay varias formas de que pase, de que la gente un poco se canse de repente de verme batallar a las 4 horas de escuchar mi voz y cualquier nuevo que salga les entre mejor por el oído porque quieras que no, es algo humano que puede pasar, hasta que la voz me falle cuando llevo 7 horas y no puedo ni seguir, o no sé, o que me pueda marear, desconcertar en algún momento de tanta energía.

¿Qué freestyler echa de menos en la lista?

Me hubiera gustado que estuvieran los campeones que faltan de España, creo que son pocos. Chuty es la ausencia más clara, pero bueno, como los últimos años se desvinculó de Red Bull, compitió por última vez en Red Bull en la anterior internacional e imagino que no querría.

Luego Rayden y Zatu creo que son los únicos otros dos campeones que no están, porque ya están muy alejados del freestyle, entonces bueno, me da un poco de pena, pero también lo entiendo, como puede ser el caso de Walls, que también es una persona muy importante para el freestyle.

¿Y a nivel internacional?

De Chile que estuviera Kaiser, con Kaiser tuve una batalla muy buena hace poco; de Perú, con Nekroos siempre mis batallas son muy buenas, entonces habría estado bien. O quizás algún vieja escuela, además de Mcklopedia, podría estar un Dtoke, por ejemplo.

Gazir, en la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿Cómo se ha hecho el proceso de selección?, porque va a enfrentarse a Skone, Blon, Bnet, Aczino..., pero también a Andoni, a Guanyar...

Red Bull invitó primero a todos los campeones de España, a varios invitados internacionales de campeones mundiales o campeones de otros países, y a toda la gente que ha sido relevante en Red Bull España, les invitaron.

Luego igual a mí me venían a la mente algunos nombres que decía, 'igual ellos no se acuerdan de este porque, yo que sé, por ejemplo Compare Flow -nunca ha competido en Red Bull-, y yo decía, buah, pero sería un nombre que molaría un montón, me gustaría a mí, le gustaría a la gente'.

Entonces yo alguna recomendación daba, y luego por ejemplo esos nombres, como dices tú, Andoni, Guanyar, gente así, eso sí es más de la parte de Red Bull, ya no de freestyle, la de creadores y mía, de gente que yo sé que sigue el freestyle y que hace freestyle, que puede ser una batalla muy curiosa porque además salen en dos contra uno los invitados, entonces va a haber de todo tipo.

¿Cuál es la batalla que más le llama la atención?

Obviamente la batalla final con Aczino me la imagino con una épica increíble, después de 200 batallas, con Aczino, que hemos tenido muy buenas batallas siempre. Con Piezas me hace mucha ilusión. Con Dani VK, que es alguien que descubrí en el parque aquí de Madrid...

"La batalla final con Aczino me la imagino con una épica increíble" Gazir

Es un Gazir contra todos. ¿De qué forma lo va a afrontar?

De primeras cuando se ideó el reto, mi idea era ver cuántas batallas puedo hacer, pero yo mismo no me había atrevido a proponerme cuántas gano. Era más esa resistencia, pero ahora no sé cuánto voy a poder dosificar, porque son batallas muy cortas, me conozco, sé que yo soy muy competitivo, entonces dudo mucho que la octava batalla salga quien salga, yo pueda decir: 'Bueno, voy a ir suave que me quedan más de 180 batallas por delante'.

Tendré que gestionarlo, pero bueno, mi cuerpo me irá guiando, porque me daría mucho miedo quedarme sin voz, pero también perder alguna batalla por haberme confiado, perder una vida ahí sin tener tanto margen y luego encima arrastrar eso todo el rato.

¿Qué es lo que le da más miedo: perder porque no ha dado su mejor nivel o ganar pero sin tener buenas sensaciones?

La sensación de dominio ha sido un trabajo mental. El hacerme entender que no voy a poder tener esa sensación en muchas de las batallas, porque no es lo mismo ir a hacer cuatro batallas un día a Red Bull que hacer 200, que salen cada 20 segundos un nuevo rival, que pueden pasar mil cosas.

Tengo que que ser valiente en esas batallas que van a ser más igualadas, saber mantenerme y creo que más miedo me daría terminar perdiéndolas, también por la carga mental que es, si de repente pierdo una batalla que yo pienso que ganaba, o pierdo una batalla que yo pienso que la podía haber ganado y la he liado cómo hago para no entrar con esa rayada.

Eso sí que me daría bastante miedo, porque ya es algo mental, y que al final el cerebro funciona así, y decirle que no trabaje así es es complejo, pero bueno, lo intentaré.

Eso justo le quiero preguntar. ¿Cómo funciona el cerebro de un freestyler en estos casos?

Puede ser un problema, porque normalmente cuando pierdo una batalla me cuesta mucho los días siguientes escuchar nada relacionado a freestyle, pero aquí, en vez de tres semanas, tengo 20, 25 segundos hasta la siguiente batalla, y y voy a tener que hacer el trabajo de tener una rutina mental muy clara para tener alguna palabra clave que decirme a mí mismo.

Gazir, en la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿Con llevar a cabo este evento ya habrá merecido la pena?, ¿o qué debería pasar para que cuando termine esté contento?

Buena pregunta, porque ya simplemente el que se haga el evento es un logro. Creo que el haberme atrevido a proponer esta locura y que Red Bull haya dicho 'nos gusta la idea, vamos a hacerla', con lo complicado que es hacer este evento, ya es una victoria, y ya es un orgullo simplemente viendo toda la gente que se va a desplazar para ello y y lo que va a ser.

Pero sí que creo que si luego no se cumpliera el evento es como... 'vale, reuní toda la valentía del mundo y me puse guapo para ir a clase a declararme a la que me gusta, muy bien por mí, y me dijo que no, delante de toda la clase'. Entonces es como, muy bien por él que se atrevió, que lo intentó, pero termina con un bajón muy fuerte, entonces yo te diría que no, que para que valga la pena necesito superarlo.

Dentro de su ambición, ¿se ha puesto un número de de aproximado de victorias que le gustaría conseguir?

Bueno, 190. No me parecen pocas, ¿no? (sonríe). El reto está en que no puedo perder más de 10 y y de hecho Red Bull me me preguntó a mí y me dijo: '¿en qué vara está el ha superado el reto o no?' Y tuve ahí bastantes dilemas, porque tiene que ser algo ambicioso que me motive y se me ocurrió pues 10, es perder una batalla de cada 20 como máximo.

"El haberme atrevido a proponer esta locura y que Red Bull haya ceptado, con lo complicado que es hacer este evento, ya es una victoria" Gazir

¿A qué nivel va a llegar Gazir a este evento?

Yo creo que voy a llegar al mejor nivel al que puedo llegar en todos los aspectos, o sea, físicamente estoy mejor que nunca, mentalmente he trabajado más que nunca, y en cuanto a freestyle creo también que el tipo de evento que es me potencia mucho.

Voy a llegar lo mejor que puedo y con muchas ganas también de sorprender, creo que la gente va a ver muchas facetas mías distintas, va a tener tiempo para ver todos los Gazires posibles.

¿En qué momento cree que la memoria, creatividad, la voz o el cansancio le puede jugar ya una mala pasada?

Lo ideal sería que no sean como fichas de dominó, que si en un momento de repente la voz me empieza a fallar, eso no afecte a mi mente y afecte a mi imaginación, o si al revés, de repente no estoy haciendo tan buenas batallas, que eso no me baje la energía.

No sé si es posible, pero es lo que lo que tengo que intentar, porque creo que lo que intentaré demostrar con este evento es que a nivel imaginación, los límites no existen, y te puede incluso potenciar. El 'me he hecho 180 batallas y me ha salido la rima más guapa después de 9 horas y cuarto, o de repente me ha dado un subidón de energía después de estar no sé cuánto tiempo'.

Sobre todo por la parte imaginativa y la parte del freestyle, tengo bastante confianza, las otras partes son ya como límites físicos que bueno, es lo que puede aguantar un cuerpo humano como el mío y lo iremos descubriendo. Yo espero que mínimo 200 batallas aguante, y si después me desmayo, me desmayo ya después.

Gazir, en su entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Después de este evento, ¿qué le quedará aún por hacer?

Después de este evento me da un poco de miedo que el resto de cosas me sepan a poco, porque es que esto es lo más grande que he hecho nunca, pero también el freestyle es lo que más me gusta del mundo por eso, porque las posibilidades son infinitas.

A nivel competitivo, siento todavía que me queda ganar la Red Bull Internacional, obviamente, y habrá más competiciones y saldrán cosas nuevas que me motiven, pero principalmente esa. Luego siempre hay otras ramas, me gustaría aprender a improvisar en inglés y poder competir fluidamente en ese idioma.

Me gustaría poder aportar desde otros puntos, siendo organizador, promotor o crear también mis mis proyectos para que compita más gente. Hay infinidad de de posibilidades y por ejemplo cuando empecé mi carrera nunca imaginé algo como Gazir contra todos, y ahora va a suceder.

¿Se ve en otra disciplina como las batallas escritas?

Ahora estoy muy dentro del freestyle y estoy muy activo aquí. Cuando hago algo quiero dedicarle todo el tiempo posible, y quiero, que si me centro en algo, hacerlo bien. Creo que no es el momento todavía para las batallas escritas, pero llegará, y no creo que sea a largo plazo, más bien a medio plazo.