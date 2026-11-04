Ana Peleteiro, 30 años, sobre la vivienda: "Una beca no te da para hacerte una casa, ni mucho menos, ni para una entrada"

La atleta gallega Ana Peleteiro alzó la voz frente a las críticas recibidas en redes sociales tras compartir los avances de la casa que se construye en Ribeira.

Acusada de financiar su vivienda mediante las becas deportivas del programa ADO, la medallista olímpica enfrentó a sus detractores. Desmintió categóricamente estas afirmaciones, explicando la exigente realidad económica del deporte de alto rendimiento y el inmenso esfuerzo que requiere labrarse un futuro.

Durante su aparición en la alfombra roja de Los 40 Music Awards Santander celebrados en 2025, la especialista en triple salto aprovechó la atención mediática para zanjar la polémica y poner en valor su trabajo.

"Sí que es verdad que le ha sorprendido a la gente la casa que nos estamos construyendo", reconoció ante los micrófonos, subrayando que su patrimonio es fruto de más de una década en la élite.

"Llevo cotizando desde los 15 años, me lo he hecho a base de mucho sudor y muchas lágrimas también", sentenció, añadiendo que a quien le fastidie su éxito, "pues tiene dos problemas".

El centro de la controversia giraba en torno al supuesto uso de fondos públicos. Peleteiro fue tajante al desmitificar la cuantía de estos apoyos. "La gran mayoría de la gente sabe que no es a base de becas; una beca no te da para hacerte una casa, ni muchísimo menos, ni para una entrada", afirmó.

Explicó que dichos ingresos son un premio al rendimiento deportivo -comparables a los que reciben científicos o estudiantes- y que se invierten casi en su totalidad en entrenamientos, fisioterapia y material, jamás para un enriquecimiento patrimonial.

Pese a su lógica y evidente indignación, la deportista mostró empatía hacia la severa crisis habitacional que atraviesa el país. Reflexionó sobre la inmensa barrera que supone el mercado inmobiliario para las nuevas generaciones.

"Estamos pasando por un momento un poquito complicado a nivel nacional. El tema de la vivienda, hay muchos españoles a los que se les complica, con lo cual entiendo que haya mucha frustración y es normal", admitió. Confesó sentirse "una afortunada" por poder levantar su hogar desde cero.

Para terminar su contundente intervención, la gallega analizó el odio digital y a quienes vierten críticas destructivas en plataformas sociales.

Lejos de amedrentarse por los ataques, aseguró que quienes intentan menospreciarla "son personas que están detrás de una pantalla, que tienen muchos vacíos emocionales y que lo hacen por puro aburrimiento".

Con esta firme postura, reafirmó su independencia, defendió su trayectoria y se mantuvo inamovible en su derecho de disfrutar de los logros obtenidos tras años de constante y absoluta entrega deportiva.