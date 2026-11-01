Muere la atleta Ciara Mageean, oro europeo de 1.500 metros, víctima de un cáncer

Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 metros en Roma en 2024 y dos veces olímpica con Irlanda, ha fallecido este domingo a los 34 años a causa de un cáncer.

Su familia comunicó la muerte a través de las redes sociales de la atleta, que había anunciado en julio de 2025 que padecía un cáncer de intestino en estadio IV.

"A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos", señala el mensaje publicado en Instagram. La despedida familiar recuerda también su vida lejos de las pistas: "Hija, hermana, esposa, amiga e inspiración muy querida para muchos. La echaremos mucho de menos".

Natural de Portaferry, en Irlanda del Norte, Mageean alcanzó el mayor éxito de su carrera con la camiseta irlandesa en el Europeo de Roma. Aquel oro de 2024 completó una trayectoria continental que ya incluía el bronce conquistado en 2016 y la plata de 2022.

Había pasado de subir al tercer escalón del podio a proclamarse campeona de Europa de su especialidad.

El triunfo italiano le permitió convertirse en la primera campeona europea individual de Irlanda desde Sonia O'Sullivan. Fue la culminación de varios años entre las mejores mediofondistas del continente, en los que también consiguió una plata en los Juegos de la Commonwealth de 2022.

Su ausencia en París

El verano de su consagración terminó, sin embargo, con una decepción deportiva. Mageean no pudo disputar los Juegos Olímpicos de París por una lesión en el tendón de Aquiles. La baja se produjo cuando apenas faltaba un día para su primera serie y le impidió competir en la cita a la que llegaba como campeona continental.

Ya había representado a Irlanda en Río de Janeiro y Tokio. París debía ser su tercera experiencia olímpica, pero aquella lesión frustró la oportunidad de trasladar al escenario de los Juegos el éxito que acababa de conseguir en Roma.

Ciara Mageean, durante un certamen de atletismo. Reuters

En julio de 2025 hizo público el diagnóstico de cáncer. Durante los meses siguientes compartió parte del tratamiento y de su día a día.

En una actualización de enero de este año explicó que había completado doce ciclos de quimioterapia antes de Navidad, lo que le había permitido pasar aquellas fechas con su familia sin nuevas sesiones.

Adiós del atletismo irlandés

La noticia de su fallecimiento ha provocado una respuesta de pesar en el atletismo de su país. Athletics Ireland trasladó sus condolencias a la familia y a los allegados de la corredora, a quien recordó por la huella personal que deja además de sus resultados deportivos.

"Su valentía, calidez y espíritu dejarán un legado duradero", expresó la federación irlandesa en su comunicado. La institución destacó el afecto que despertaba Mageean y la influencia que había tenido sobre quienes la conocieron.

Su muerte llega apenas unas semanas después de su boda con Thomas Moran, su pareja desde hacía años, en una ceremonia civil celebrada en Belfast. La familia ha despedido a la campeona desde esa dimensión íntima: la de una hija, hermana, esposa y amiga cuya ausencia trasciende las pistas.