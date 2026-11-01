El mexicano tomó la iniciativa de la pelea desde el primer momento, castigando al francés con golpes repetidos al rostro.

Canelo Álvarez recupera el título mundial del peso Supermediano ante Mbilli tras imponerse en los puntos

Canelo Álvarez (64-3-2, 39 KO) protagonizó su esperado regreso al ring en la noche de Halloween, una fecha especialmente significativa en la cultura mexicana, donde se rinde homenaje a los fallecidos.

El púgil de Guadalajara eligió esta jornada para volver a los cuadriláteros después de la dolorosa derrota sufrida ante Terence Crawford (42-0-0, 31 KO) hace poco más de un año, un tropiezo que le costó todos sus cinturones del peso supermedio.

Tras la retirada del estadounidense y la consiguiente vacante de sus títulos, el mexicano logró recuperar uno de ellos, el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al imponerse por decisión unánime a Christian Mbilli (29-1-1, 24 KO), que perdió así su condición de invicto.

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Era, sin duda, uno de los regresos más esperados del boxeo reciente, y la expectación quedó patente desde antes de que sonase la campana. La inestabilidad en Arabia Saudí llegó a poner en duda la celebración de la velada, aunque finalmente el evento siguió adelante, tal y como confirmó días antes Turki Al-Sheikh. "Canelo no le tiene miedo a nada", aseguró.

Una vez más, Riad se convirtió en el escenario de un espectáculo rodeado de lujo y grandes despliegues, con los jeques como anfitriones. Todas las miradas estaban puestas en el mexicano, que durante los últimos años ha sido uno de los grandes rostros del boxeo mundial.

Pese al duro revés sufrido ante Crawford, Álvarez respondió a las expectativas frente al aspirante oficial del organismo.

El mexicano arrancó el combate con determinación, lanzando sus primeros golpes con cautela, pero mostrando desde el inicio una actitud firme. Mbilli no tardó en responder y llevó a Canelo hacia las cuerdas, donde conectó varios ataques de gran contundencia.

El francés salió sin complejos, dispuesto a imponer su ritmo desde el primer asalto. Sin embargo, Álvarez consiguió hacerse con el centro del cuadrilátero, demostrando velocidad en sus desplazamientos hacia atrás y un notable control de las distancias.

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Mbilli trataba de tomar la iniciativa y aumentar la presión, pero el tapatío encontraba soluciones para esquivar sus acometidas y gestionar los espacios.

La intensidad fue creciendo con el paso de los asaltos y, al llegar al ecuador del combate, la igualdad todavía era evidente. Una potente combinación de Canelo alcanzó al francés y dejó muestras de su contundencia, aunque no consiguió frenar el empuje de un Mbilli que seguía presionando sin descanso.

Los intercambios se volvieron cada vez más duros y el desgaste comenzó a pasar factura al aspirante, que fue perdiendo velocidad y eficacia en sus ataques. Álvarez supo aprovechar ese momento para tomar el control, mientras el árbitro llegaba a descontar un punto al francés.

A partir de entonces, el dominio del mexicano fue cada vez más evidente. Canelo encontró mayor precisión en sus golpes y empezó a imponer su experiencia ante un Mbilli visiblemente castigado por el esfuerzo.

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El francés mantenía su voluntad de avanzar, pero sus ataques ya no tenían la misma peligrosidad. El tapatío, por su parte, administró los tiempos, controló los intercambios y fue inclinando definitivamente la balanza a su favor.

Álvarez selló así un regreso de altura, recuperando protagonismo y demostrando que, pese a la derrota ante Crawford, continúa siendo una de las grandes referencias del boxeo mundial. Una victoria convincente para volver a lo más alto y dejar claro que su nombre todavía tiene mucho peso sobre el cuadrilátero.