Julieta Gallego, joven promesa del atletismo español, muere en el accidente de tren de Urda

La tragedia ferroviaria ocurrida en la localidad toledana de Urda se ha cobrado la vida de una de las grandes promesas del atletismo español. Julieta Gallego, saltadora de 24 años recién cumplidos, figura entre las 69 víctimas mortales confirmadas hasta el momento.

El AD Sprint, club al que pertenecía la deportista, comunicaba en las últimas horas la devastadora noticia a través de sus redes sociales.

"Es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)", comenzaba el escrito del equipo a través de sus redes sociales.

La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la A.D. Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club. Descansa en paz. 🖤 — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) October 29, 2026

"Todos en el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían", sentenciaban en estas líneas de dolor, despidiéndose de Julieta con un sentido mensaje de: "Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint".

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, expresó sus condolencias en declaraciones a ABC: "el deporte llora la marcha de Julieta, una vida por delante que se apaga injustamente. El atletismo español abraza el alma de Julieta y el dolor inmenso de su familia, sus amigos y su club de siempre. No están solos en este vacío".

La Federación Española transmitió a través de sus redes sociales sus condolencias por el trágico suceso: "Desde la Real Federación Española de Atletismo nos sumamos al dolor y la conmoción por el trágico suceso ferroviario ocurrido en Toledo. Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias y seres queridos de las víctimas, y nuestro apoyo a todas las personas afectadas en estos momentos de dolor".

Julieta, especialista en longitud y 60 metros, acreditó una marca de 5,90 metros en longitud en el Campeonato de España por clubes, en el que consiguió una mejor marca de 5,90 metros.