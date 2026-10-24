Saúl Craviotto, 41 años: "Me siento muy orgulloso de ser catalán, pero también español"

Las medallas olímpicas, sus apariciones en televisión y su profesión como policía nacional han situado a Saúl Craviotto entre los deportistas más reconocidos de España, incluso fuera del piragüismo.

Nacido en Lleida y residente en Gijón, el palista ha desarrollado su trayectoria personal y profesional entre los lugares que marcaron su infancia, donde formó su familia y en los que ha preparado sus grandes citas deportivas.

Sobre sus raíces y su identidad habló en una entrevista concedida a Europa Press en 2017, cuando ya había subido cuatro veces al podio olímpico y participaba en MasterChef Celebrity.

En aquella conversación, celebrada en un contexto de tensión política en Cataluña, Craviotto explicó cómo conviven sus orígenes catalanes, su vida en Asturias y su vínculo con España: "Yo soy de Lleida, me siento catalán y me siento muy orgulloso de ser catalán. Llevo 17 años viviendo en Asturias, mi mujer es asturiana, mi hija es asturiana, me siento orgulloso de ser español y de representar a España".

A sus éxitos deportivos se añade una trayectoria en la Policía Nacional, una labor que durante años ha combinado con los entrenamientos y las competiciones. A

demás de defender los colores de España sobre el agua, también ha trabajado patrullando las calles de Gijón. Una combinación de responsabilidades que él mismo resumió con humor: "Además, soy policía nacional. La verdad es que tengo un 'pack' completo".

El piragüista Saúl Craviotto, estudiante de la UCAM, mostrando su medalla de bronce en K4 en los Juegos Olímpicos de París. UCAM

La historia deportiva de Saúl Craviotto comenzó en Lleida, donde su padre, también aficionado al piragüismo, le transmitió su pasión por el remo. Aquellas primeras experiencias compartidas no hacían presagiar que acabaría convirtiéndose en el deportista español con más medallas olímpicas.

En una entrevista con la revista Hola en 2020, recordó que sus primeros entrenamientos eran una forma de divertirse y que empezó a plantearse la posibilidad de llegar a unos Juegos Olímpicos cuando tenía alrededor de 14 o 15 años.

"Fueron años muy felices y tuve una infancia muy ligada al deporte", señaló. Lo que nació como una afición familiar terminó transformándose en una carrera de élite que lo llevó a conquistar algunos de los mayores éxitos del deporte español.

Su vínculo con la ciudad natal continúa muy presente. Este mismo año, Craviotto fue el encargado de pronunciar el pregón de Lleida, una ocasión en la que recordó los escenarios de su infancia y los primeros pasos que dio en el piragüismo.

"Todo empezó en el río Segre, donde mi padre enseñó a remar, y crecí en el Parc de la Mitjana, donde también he vivido aventuras, risas y momentos con amigos, porque antes que deportista fui un chico de Lleida", dijo.

Pese a que mantiene una estrecha relación con Lleida y regresa siempre que puede, es en Asturias donde Craviotto ha encontrado el lugar en el que quiere establecerse definitivamente.

"Gijón es donde voy a vivir el resto de mi vida", aseguró a miGijón. Su llegada a la ciudad estuvo relacionada con un destino laboral en la Policía Nacional, que le permitió continuar con su preparación deportiva en el cercano embalse de Trasona.

Durante años, el piragüista ha compaginado las obligaciones policiales con la exigente rutina de entrenamientos y competiciones. Aunque dejó de patrullar, continúa vinculado al cuerpo y no ha anunciado su retirada del piragüismo. Su posible participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 sigue siendo una incógnita.

Gijón también ocupa un lugar fundamental en su vida personal. Allí conoció a Celia García, con quien contrajo matrimonio en 2013 y ha formado una familia con sus tres hijas: Valentina, Alejandra y Olivia, la pequeña, nacida en noviembre de 2022.

El deportista ha expresado en numerosas ocasiones su intención de permanecer en la ciudad asturiana durante el resto de su vida. "Mi mujer es de Gijón de toda la vida, del barrio de La Arena. Mis hijas han nacido en Gijón y ya te digo, yo voy a vivir aquí hasta que me muera".

Su participación en programas de televisión ha contribuido a ampliar su popularidad más allá del ámbito deportivo. Sin embargo, lejos de las cámaras y de la atención mediática, Craviotto sigue encontrando en Gijón el entorno en el que disfrutar de su familia y de una vida cotidiana alejada del foco público.