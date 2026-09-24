Las inversiones de Mike Tyson (60) fuera del boxeo: productos derivados del cannabis y una gominola con forma de oreja

Mike Tyson ha conseguido construir una nueva etapa profesional lejos del ring a través de diferentes negocios vinculados al cannabis, el entretenimiento y la explotación de su imagen.

El excampeón mundial de los pesos pesados, que llegó a acumular una gran fortuna durante su carrera deportiva y posteriormente atravesó graves dificultades económicas, encontró en el sector cannábico una de sus principales vías de reconstrucción financiera.

La iniciativa más conocida es Tyson 2.0, empresa de productos derivados del cannabis que el exboxeador impulsó junto al empresario Adam Wilks. La marca comercializa flores, vaporizadores, concentrados, productos de CBD y comestibles. Su artículo más llamativo es Mike Bites, una gominola con forma de oreja que recuerda el mordisco que Tyson propinó a Evander Holyfield durante su combate de 1997.

El propio Tyson reconoció que al principio no estaba convencido de utilizar aquel episodio como reclamo comercial. "Al principio odiaba la idea", explicó. Sin embargo, terminó aceptando la propuesta y convirtió uno de los momentos más polémicos de su carrera en un elemento central de su estrategia comercial.

Tyson 2.0 funciona en buena medida mediante acuerdos de licencia con operadores locales. La compañía aporta la marca y la imagen del exboxeador, mientras que empresas especializadas se encargan de cultivar, fabricar y distribuir los productos según la legislación de cada territorio.

La firma ha tratado de expandirse por distintos estados de Estados Unidos y también ha buscado presencia internacional en mercados como los Países Bajos, España, Tailandia, Alemania y Reino Unido.

El proyecto actual tiene su antecedente en Tyson Ranch, una iniciativa presentada en California como un gran complejo dedicado al cultivo y la producción de cannabis. El plan incluía plantaciones, espacios para eventos y una escuela para aprender técnicas de cultivo. Aunque el proyecto no alcanzó la dimensión anunciada inicialmente, sirvió para consolidar la vinculación empresarial de Tyson con esta industria.

El exboxeador también ha participado como asesor e inversor en proyectos relacionados con los psicodélicos, entre ellos Wesana Health, una empresa centrada en investigar posibles tratamientos con psilocibina para lesiones cerebrales.

Fuera del cannabis, Tyson ha explotado su popularidad en el entretenimiento. En 2019 lanzó el podcast Hotboxin' with Mike Tyson, con entrevistas a deportistas, actores, músicos y empresarios. Además, ha participado en películas, series de televisión y programas de animación, actividades que le han permitido mantener activa su marca personal.

Su trayectoria empresarial muestra cómo Tyson ha transformado su pasado deportivo y sus episodios más controvertidos en productos, contenidos y acuerdos comerciales. La oreja de goma de Mike Bites resume esa estrategia: convertir una polémica histórica en una oportunidad de negocio.