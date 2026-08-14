Muere atropellado el ciclista Finlay Tarling a los 19 años en la Vuelta a Portugal

El mundo del ciclismo está en estado de shock después de conocerse el fallecimiento del joven Finlay Tarling a los 19 años en la Vuelta a Portugal. Según ha confirmado RTP Noticias, el corredor galés sufrió un atropello mortal por culpa de un coche que invadió la carrera.

A falta de conocer más detalles de lo sucedido, el vehículo habría impactado contra el ciclista en dirección contraria, causándole el fatídico desenlace.

Según añade el diario portugués A Bola, el conductor presuntamente no respetó las señales de advertencia de las autoridades. La etapa, que debía unir Melgaço y Fafe, fue suspendida cuando faltaban poco más de 20 kilómetros para el final.

Finlay Tarling. Captura de redes sociales.

António José Seguro, presidente de la República de Portugal, emitió un comunicado en el que ha expresado "su profundo pesar por la trágica muerte del joven ciclista británico Finlay Tarling, del equipo de desarrollo NSN, ocurrida este viernes durante la etapa Melgaço-Fafe de la 87ª Volta a Portugal."

El máximo mandatario del país luso lamentó su muerte, que "entristece al pelotón, a la carrera y al país que lo acogió". El líder del ejecutivo también expresó "su solidaridad con la Junta Directiva de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo, que atraviesan uno de los momentos más dolorosos de la historia de la carrera, y elogia la dignidad de las decisiones tomadas en memoria y respeto al atleta.

El Presidente de la República finalizó su comunicado ofreciendo sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros del equipo de desarrollo NSN y a toda la comunidad ciclista, uniéndose a su dolor con profunda emoción.

We are heartbroken to announce the passing of Finlay Tarling at the Volta a Portugal today.



Fin was a much loved member of our team but most importantly, he was a son, a brother, and a friend to so many. He will be deeply missed.



(1/2) pic.twitter.com/PI3uWkPmvC — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) August 14, 2026

Tarling, nacido en Gales el 2 de octubre de 2006, estaba considerado uno de los jóvenes valores del ciclismo británico y tenía perfil de especialista contra el reloj. En 2025 se incorporó a la estructura de desarrollo de NSN y esta temporada había sido segundo y cuarto en sendas etapas del Tour de Ruanda.

También terminó segundo en la contrarreloj del Campeonato Británico júnior de 2024 y en la Chrono des Nations de 2023. Era el hermano pequeño de Josh Tarling, uno de los contrarrelojistas más destacados del WorldTour.

La investigación deberá aclarar ahora las circunstancias exactas de un accidente que dejó suspendido el podio en Fafe y a todo el pelotón internacional pendiente de las próximas comunicaciones de la organización.