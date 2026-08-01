Lucía Aguado, entrenadora: "Sé realista con el tiempo que puedes entrenar al 100%, y si es una hora, hazlo"

Lucía Aguado, popularmente conocida en el ecosistema de las redes sociales bajo el seudónimo de 'Saiyan Kiwi', es mucho más que una simple creadora de contenido.

En los últimos años se ha consolidado como una brillante emprendedora, fundadora de su propia aplicación de entrenamiento físico, y respaldada por su título como licenciada en Ciencias del Deporte por la UCAM. Además, es una destacada atleta de élite que llegó a alcanzar la gloria absoluta al proclamarse, nada menos que en dos ocasiones, doble campeona del mundo en la exigente disciplina del culturismo natural.

Sin embargo, tras tomar la decisión de alejarse de la competición pura, su perspectiva sobre el ejercicio ha evolucionado de una forma radical. Su visión actual trasciende por completo la obsesión por los trofeos, los estrictos porcentajes de grasa corporal y la búsqueda de una estética extrema.

Hace un par de años, durante una extensa y profunda entrevista en el conocido podcast de YouTube B3TTER, Aguado se sinceró abiertamente sobre su trayectoria. En aquella reveladora charla, la atleta -ahora también enfocada en el mundo del running- desgranó su renovada filosofía deportiva, regalando a la audiencia cinco reflexiones fundamentales diseñadas para acercar la salud física a cualquier persona.

El primer gran obstáculo para la población general suele ser la falta de tiempo. Aguado aborda esta problemática con un pragmatismo aplastante, invitando a huir de la tiranía de la perfección para abrazar los pequeños comienzos: "Sé realista con el tiempo en el que vas a poder entrenar al 100% y, si es tan solo una hora a la semana porque tienes un trabajo caótico o lo que sea, hazlo. No pienses que es muy poco, porque ya estás haciendo muchísimo más de lo que hacías antes".

Para la exculturista, el objetivo principal de moverse no debe centrarse en encajar en cánones de belleza, sino en asegurar la plena funcionalidad del organismo a largo plazo.

"El deporte lo veo desde esa perspectiva de poder hacer más cosas y sentirte bien, y ya nada relacionado con el físico. Creo que cualquier persona se puede beneficiar de eso", aseguraba, llegando a definir el asombroso cuerpo humano como una auténtica "farmacia gratis".

Esta visión integral enlaza de manera directa con los innegables beneficios psicológicos del ejercicio. Aguado confiesa que el entrenamiento actúa como su indispensable ancla emocional: "Para mí el deporte es una vía de escape totalmente. Está demostrado fisiológicamente que las sustancias que liberas durante la práctica deportiva te benefician a nivel mental a largo plazo".

Aun así, la barrera psicológica de pisar un gimnasio por primera vez todavía frena a muchos. Para todos ellos, lanza un sanador mensaje sobre la cultura del error: "Todo el mundo tiene su primer día, no hay que tener miedo a hacerlo mal. Nos han educado pensando que fallar está mal, y no es así; es probar sin miedo, equivocarse y aprender forma parte del proceso".

Finalmente, ejerciendo su faceta de científica del deporte, combate con firmeza la desinformación comercial de la industria fitness. Frente a los planes presuntamente mágicos para tonificar o secar el cuerpo, sentencia con estricta rigurosidad: "El entrenamiento es igual independientemente de si quieres ganar masa muscular o perder grasa; lo que va a determinar eso es única y exclusivamente tu balance calórico".

A través de estas lúcidas palabras, Lucía Aguado demuestra que el progreso real jamás reside en la obsesión por el reflejo del espejo, sino en construir un bienestar holístico que abarque, cuide y fortalezca de igual manera tanto el cuerpo como la mente.