Teva recibe el premio 'Outdoor Brand' del año: la consolidación de la marca líder en el mundo de ropa deportiva para montaña

Teva no solo es una marca reconocida en todo el mundo, sino que fue la primera compañía que acercó el universo del confort y la comodidad hacia el mundo del deporte de montaña y aventura. Por ello, se le considera una pionera dentro de este mercado que ha reinventado por completo. Fruto de ese crecimiento ha sido galardonada con el premio 'Outdoor Brand of the Year'.

Este es un reconocimiento que han recibido recientemente en los komoot Partner Awards y que evidencia los brillantes resultados que ha obtenido la compañía en los últimos años. Una progresión que, por otro lado, supone una continuación de la línea seguida por la empresa desde su fundación en el año 1984.

Desde entonces, Teva se ha convertido en la casa de las aventuras cotidianas y épicas en la que encontrar las mejores sandalias deportivas y botas de montaña. Y es que la marca, perteneciente a Deckers Brands, ha acompañado a aventureros de todo el mundo con un calzado diseñado para explorar con libertad, el estilo y el respeto por la naturaleza.

La compañía ha evolucionado hasta convertirse en una referencia global en calzado técnico y versátil, sin perder su esencia ni su compromiso con la sostenibilidad. Y este galardón viene a reconocer su capacidad de innovación y para llegar al público. Un reconocimiento que ha llenado a la marca de un gran orgullo.

"El premio llega tras menos de un año de colaboración con komoot y reconoce el enfoque de Teva por poner las experiencias reales en la naturaleza en el centro del relato. La campaña premiada —Discover Europe’s most beautiful hut-to-hut hikes— gira en torno a las travesías de varios días y la conexión entre territorios, y ha tenido una muy buena acogida por parte de la comunidad".

Y es que así lo demuestran las cifras conseguidas, con 3 millones de impresiones, 31.000 clics y más de 1.500 likes. Ahora, Teva se encuentra en plena gestión de su nueva colección, AW25, la cual refuerza la plataforma de Teva 'For Playground Earth'.

Este es un manifiesto que invita a redescubrir el planeta como un terreno de juego infinito. Con un enfoque en calzado funcional para todas las estaciones, la marca presenta una línea diseñada para moverse con libertad en cualquier entorno —desde el sendero hasta el campamento, de la montaña al entorno urbano— ofreciendo el equilibrio perfecto entre rendimiento y confort.

La colección AW25

La nueva colección otoño-invierno 2025 (que se puede consultar aquí) amplía su propuesta con diseños creados para acompañar cada paso del camino, sin importar el clima, la altitud o el terreno. Una gama versátil que combina innovación técnica, confort térmico y materiales responsables, adaptada a tres grandes universos outdoor:

Trail : Modelos como el Hurricane Daybreaker , el Trailwinder Mid GORE-TEX o las nuevas botas de trekking Teva T representan la esencia de la aventura invernal. Diseñadas para ofrecer tracción, protección e impermeabilidad, permiten moverse con confianza en senderos técnicos, terrenos nevados o rutas de media montaña. Su equilibrio entre ligereza, agarre y resistencia las convierte en aliadas indispensables para las jornadas más exigentes.





: Modelos como el , el o las nuevas representan la esencia de la aventura invernal. Diseñadas para ofrecer tracción, protección e impermeabilidad, permiten moverse con confianza en senderos técnicos, terrenos nevados o rutas de media montaña. Su equilibrio entre ligereza, agarre y resistencia las convierte en aliadas indispensables para las jornadas más exigentes. Camp: Los nuevos ReEmber Camp y ReEmber Terrain son la traducción perfecta del confort tras la aventura. Fabricados con materiales 100 % reciclados y acabados repelentes al agua, combinan calidez, suavidad y practicidad. Ideales para el descanso, el après-adventure o los días tranquilos en el campamento.





Los nuevos y son la traducción perfecta del confort tras la aventura. Fabricados con materiales 100 % reciclados y acabados repelentes al agua, combinan calidez, suavidad y practicidad. Ideales para el descanso, el après-adventure o los días tranquilos en el campamento. Trail to town: Diseños como el Aventrail R2To el renovadoTirra Sportreflejan el espíritu híbrido de Teva: calzado que rinde tanto en el sendero como en la ciudad. Su estética moderna, ligereza y comodidad los convierten en la elección ideal para quienes viven entre naturaleza y entorno urbano, sin renunciar al rendimiento ni al estilo.

Las protagonistas de la temporada

Aventrail R2T: La gran novedad técnica del año. Una road-to-trail sandal que combina la ligereza de una sandalia con la respuesta y tracción de una zapatilla de trail. Pensada para quienes se mueven entre ciudad y naturaleza sin detenerse.

Trailwinder Mid GORE-TEX: Una propuesta ligera y versátil para light hiking, con membrana impermeable GORE-TEX, mediasuela LITE-COMF y tracción mejorada para moverse con seguridad en terrenos variables.

ReEmber Camp & ReEmber Terrain: Los modelos más cálidos y acogedores de la colección, perfectos para el après-adventure. Confeccionados con materiales 100 % reciclados, ofrecen confort, aislamiento y estética “camp style” con colores inspirados en la naturaleza —Eclipse y Green.

Novedades de la colección