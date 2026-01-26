Malindi Elmore (45), corredora, sobre cómo se mantiene en forma: "Tomo un gel cada 6 km y 75 gramos de hidratos por hora"

A los 45 años, Malindi Elmore corre más rápido que cuando era una promesa del 1.500 y tiene un récord canadiense de maratón de 2:23:30 en Berlín 2023. Su gran cambio no solo está en los kilómetros que acumula, sino en cómo se alimenta para que el cuerpo aguante 42 kilómetros a ritmos de élite.

En el podcast Scientific Triathlon explica que ha llegado al maratón desde el triatlón de larga distancia, donde la nutrición es literalmente la diferencia entre terminar o retirarse. Esa escuela le obligó a tratar los geles y la bebida de carbohidratos como parte del entrenamiento, no como un añadido que se improvisa el día de la carrera.

Malindi cuenta que ahora tiene su estrategia de carrera "bastante afinada". Lo resumen así: "En este momento, tomo un gel Maurten cada 6K y, entretanto, aproximadamente cada 5K, bebo unos 100 ml de la mezcla de bebidas Maurten".

Todo ese protocolo suma "alrededor de 75 gramos de carbohidratos por hora", siempre que se mueve en ritmos en torno a 3:20 por kilómetro. Es decir, está en el rango alto de lo que la ciencia recomienda para esfuerzos de más de dos horas, donde se habla de 60-90 gramos de carbohidratos por hora para maratones a esas intensidades.

Ella misma matiza que, en la práctica, puede que se quede "más cerca de 65-70 gramos por hora, pero 75 está al alcance".

Malidni Elmore, durante una carrera.

Lo interesante es cómo lo convierte en algo que se pueda copiar. En el mismo episodio explica que eso "se traduce aproximadamente en un gel cada 20 minutos, con al menos 25 gramos de carbohidratos por ingesta".

También reconoce que no siempre ha sido así. Cuando pasa un tiempo sin tomar geles en los entrenamientos y los reintroduces al inicio de un nuevo ciclo, vuelve a tener problemas gastrointestinales.

Otro detalle que encaja bien en tu enfoque es cómo traslada el contexto de carrera a los entrenos. En los maratones de élite solo se puede beber en los puntos de avituallamiento, cada 3-5 kilómetros, así que en los entrenamientos largos intenta mimetizar esa frecuencia en vez de tener al marido al lado dándole la botella cada dos minutos.

Es una manera elegante de explicar al lector que hay que entrenar las condiciones reales, no solo los kilómetros.