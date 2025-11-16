La otra cara de la NFL en Madrid: nulo beneficio y un gran camino por recorrer para el fútbol americano en España

La NFL se va a pegar un buen baño de masas este mismo domingo en un lugar tan emblemático como el Santiago Bernabéu. El histórico partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders ha generado una expectación sensacional, pero no es oro todo lo que reluce en el caso del fútbol americano español.

En lo que respecta al impacto que esta fiesta puede tener sobre el deporte nacional, quienes conocen más a fondo el panorama actual creen que, lamentablemente, el fútbol americano en España no se va a llevar ni las migajas.

Consideran más bien este partido de la NFL como un impacto de apenas unos pocos días y completamente ajeno al día a día del fútbol americano nacional. Una suerte de moda pasajera y efímera que no dejará ni siquiera beneficios colaterales en un futuro próximo.

El malestar de la Federación

En la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) no están demasiado contentos con cómo se ha gestionado el desembarco de la NFL en Madrid. Alegan que nadie se ha puesto en contacto con ellos para nada y lamentan que, lo que podría haber sido una iniciativa perfecta para impulsar este deporte en España, finalmente no tendrá demasiado recorrido en este aspecto.

Consideran, en definitiva, que la NFL no es más que una empresa privada que busca su propio beneficio a través del 'Madrid Game', pero que apenas mira más allá de ello.

El Bernabéu vivirá una auténtica fiesta con unas gradas repletas para ver el encuentro entre los Dolphins y los Commanders, pero a nivel de afluencia a la liga doméstica de fútbol americano le falta todavía mucho por crecer para vivir algo similar.

Y es que al fútbol americano aún le queda mucho por recorrer en España. Los equipos tienen que pelear duro para competir cada año, la FEFA cuenta con recursos limitados y las subvenciones tanto al fútbol americano como al flag football son muy limitadas en comparación con las que se otorgan en otros países.

El reconocimiento del flag

Tan inexistente ha sido el contacto de la NFL con la FEFA en todo este desembarco en Madrid, que la Federación ni siquiera había recibido invitación oficial alguna para ver el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Tan sólo el viernes, a escasas 48 horas de la disputa del encuentro en el Santiago Bernabéu, la NFL comunicó a la Federación que repartía cuatro entradas nominales. Un posible trasiego para la agenda de algunos de estos miembros que podrían tener ya el fin de semana planificado atendiendo las tareas domésticas.

Se da la circunstancia de que la selección femenina de flag football, el deporte similar al fútbol americano pero sin contacto, recibirá un homenaje durante este 'Madrid Game' en el Santiago Bernabéu.

El combinado nacional se alzó con la medalla de bronce en el pasado Europeo hace unas semanas, y podrá presumir de ello ante 80.000 espectadores. No han trascendido aún, sin embargo, los detalles de este reconocimiento.

Eso sí, al acto acudirán los miembros justos, y nadie de la FEFA para acompañar al equipo femenino. Tan sólo disfrutarán de este premio 15 personas, las 12 jugadoras, el seleccionador Daniel Castañón, y dos fisioterapeutas del equipo. Nadie más.

Una muestra de que no ha habido conexión alguna entre la NFL y la FEFA en todo el proceso del histórico desembarco en Madrid. Pan para hoy, aunque solo para las manos privadas de la liga norteamericana, y el mismo hambre para mañana. Así se podría resumir lo que piensan en la Federación de todo lo que rodea al 'Madrid Game' para el fútbol americano en España.