Khetag Pliev, el luchador que pierde un dedo en un combate y se queja de que no le dejen seguir

Khetag Pliev, el exluchador olímpico que se ha convertido en luchador profesional de MMA, dejó la imagen de la noche cuando perdió un dedo durante una pelea de la empresa Cage Fury Fighting Championships en el 2300 Arena de Filadelfia. El canadiense tuvo que someterse a una operación quirúrgica de urgencia para que le volvieran a colocar el dedo anular izquierdo. Fue el árbitro el que se dio cuenta de lo que sucedía y el que paró la pelea.

Durante varios minutos, los que estaban en el lugar estuvieron buscando el dedo perdido. El promotor del evento, Rob Haydak, explicó tras la velada que los trabajadores miraron alrededor de la jaula, e incluso hubo un anuncio por el sistema de megafonía pidiendo a la gente que lo buscara dentro del 2300 Arena. Finalmente, se descubrió que el dedo se había desprendido y estaba alojado dentro del guante de Pliev todo el tiempo.

Pliev desveló en el canal estadounidense ESPN que lo llevaron a la sala de emergencias y que le volvieron a colocar el dedo. Dijo que el médico le dijo que se rompió el 50% del tendón del dedo y que potencialmente necesitará otra operación. El dedo se dislocó en el primer asalto y de alguna manera se desprendió por completo en el segundo. Su oponente, Devin Goodale, fue declarado ganador por KO.

Las cosas no van a quedar aquí ya que Pliev admitió que apelará el resultado de la pelea con la Comisión Atlética del Estado de Pensilvania debido a que Goodale agarró ilegalmente sus guantes durante la pelea. "En el segundo asalto, agarró mi guante con una mano y lo sostuvo. Sentí que me chasqueaba el dedo. Él seguía tirando de mi guante y mi dedo chasqueaba. Seguimos luchando. Cuando terminó el segundo asalto, vi que mi hueso estaba al aire libre. Quería seguir luchando, porque sentía Tenía a este tipo. Pero el médico vio eso y detuvo la pelea".

CM Punk, la exestrella de la WWE y peso welter de UFC que estaba como comentarista durante la transmisión, quedó igualmente desconcertado. "No entiendo exactamente qué pasó", dijo Punk. "No vamos a reproducirlo para ustedes, damas y caballeros, pero no fue una fractura compuesta. No fue una dislocación, una ruptura, una laceración. Su dedo acababa de desaparecer. Se fue. Se cayó. Se rompió".

Multidisciplinar

Pliev, de 37 años, ocupó el décimo lugar en la categoría de 96 kg en los Juegos Olímpicos de Londres. Ahora tiene un récord de 5-2 en el mundo de las Artes Marciales Mixtas después de la pelea del jueves. También peleó seis veces como boxeador profesional en la división de peso crucero desde 2017 hasta 2019, con un récord de cinco victorias y una derrota. El luchador multidisciplinar buscará volver a seguir dando guerra cuando se recupere del percance que sufrió.

