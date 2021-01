Las secuelas de la Covid-19 en los deportistas: cuando un contagio obliga a parar

El mundo del deporte se está viendo afectado por las nuevas olas de Covid-19, pero aún cuestiones de la primera que no se han resuelto. Algunos profesionales se están viendo afectados por los efectos tardíos, o efectos prolongados como prefieren decir desde las instituciones médicas, del contagio. En algunos casos las complicaciones de salud derivadas de haber estado expuestos al coronavirus están siendo tan críticas que les han obligado a parar su actividad.

El deporte no está alejado del resto de la sociedad, este virus iguala a todas las personas y afecta de la misma manera al aficionado que al profesional. Si bien es cierto que el hecho de estar en una condición física concreta hace que los síntomas suelan ser menos graves para los deportistas, también se están dando casos en los que se han visto obligados a pasar un largo tiempo lejos de los lugares donde practican su modalidad.

En algunos casos estos problemas están siendo tan serios que podrían comprometer incluso la vida de estos deportistas. Es por lo que han tenido que ser dados de baja durante un tiempo para someterse incluso a tratamientos. La principal afectación de este virus se centra en el sistema respiratorio, provocando fuertes neumonías y disminuyendo la capacidad de oxigenación de los pulmones. Pero estos problemas también han derivado en problemas linfáticos.

Gal Mekel, durante un partido de Unicaja ACB Photo

EL ESPAÑOL ha acudido a una de las personas que más familiarizadas están sobre la situación de estos deportistas, el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), Rafael Ramos. Está muy pendiente de lo que sucede en los equipos nacionales, aunque también está en contacto con otros compañeros de profesión en Europa y que se dedican a los otros deportes. El doctor acerca la situación que existe en el deporte nacional.

Más propensos

Desde que comenzó la pandemia, los médicos comenzaron a enfrentarse a este virus sin el conocimiento que hay ahora, pero no eran ajenos a estas secuelas. "La situación actual no es distinta a la anterior. Ahora tenemos unos casos que, salvo los primeros casos en el Espanyol y el Alavés, no tuvieron secuelas. No podíamos realizar test de esfuerzo por los tubos, pero les recomendábamos que se hicieran estudios cardíacos porque estábamos viendo que dejaba secuelas", explica Ramos.

"El problema de ahora es que los casos son mucho más numerosos que cuando volvió el fútbol", señala el doctor. No hay equipo que se libre de algún contagio, con algunas situaciones muy preocupantes, sobre todo en Segunda B o Tercera. "Ahora, además, no hay burbuja y antes se hacían más controles. Aún así, eso da igual porque, del número de positivos, siempre va a haber algunos sintomáticos que tengan riesgo de tener secuelas", concreta el presidente de la AEMEF.

Jesús Vallejo se somete a la prueba del coronavirus Twitter (@GranadaCF)

A la hora de buscar las razones de estos contagios, no tienen una respuesta clara. "Es difícil saber quién tiene más riesgo de sufrir estos síntomas. Hay estudios que sobre todo se centran en esas secuelas y que indican que disminuye la capacidad pulmonar en un 10%, así como la capacidad de respuesta cardíaca. No tenemos claro a quiénes, pero sí tenemos claro que los que hayan tenido algún problema a lo largo de su vida son más propensos", argumenta Rafael Ramos.

Y es que, en los estudios que se ha hecho a la población general, siempre se encuentran algún precedente que explique esta sintomatología prolongada. "El problema es que estamos hablando de pacientes sanos. Con la población normal siempre se suelen encontrar algún tipo de hipertensión o cuestiones similares que lo expliquen. Suelen ser síntomas menores, pero es que están dejando secuelas a largo plazo que no siempre son fáciles de localizar", explica el doctor, apuntando a esa dificultad para que los propios jugadores se autodiagnostiquen algo.

Los casos

Diego Costa fue el primero en hacer sonar las alarmas cuando tuvo que ser baja por un trombo en una de sus piernas. "Sobre el tema de la trombosis venosa o de la pulmonar sabemos que cuando los pacientes tienen síntomas se recomienda el uso de la heparina para disminuir este riesgo. Es un síntoma frecuente independientemente del estado físico del paciente", concreta Ramos. En la última semana se ha vivido un caso más preocupante como el de Gal Mekel, donde el trombo afectaba a sus pulmones y tendrá que estar tres meses de baja.

Yuri Berchiche se lamenta sobre el césped de San Mamés LaLiga

Pero es que también ha habido problemas de vértigos. "El tema de Yuri Berchiche es más complejo. Tiene más relación con la disminución de la capacidad pulmonar y cardíaca. Cuando estaba en un esfuerzo máximo, a los 20 minutos notaba que no podía más. No está muy claro cómo y cuándo sucede, pero está relacionado con estas razones", argumenta el presidente de AEMEF. El jugador ha podido regresar a la convocatoria para el partido de este jueves ante el Alcoyano, pero sigue la preocupación sobre su estado.

La cuestión es que todos aquellos que hayan pasado el coronavirus con síntomas, deben estar muy pendientes de su estado ya que son los principales candidatos a seguir sufriendo estos problemas. "Son síntomas que llegan con el Covid-19 y no se van, por eso no podemos hablar de síntomas tardíos, si no de síntomas permanentes. Casi todos los que han pasado el coronavirus con síntomas, tienen secuelas", asegura el doctor.

La preocupación sobre ese "permanente" del que habla Ramos pueda ser para siempre sigue siendo una incertidumbre. "No tenemos casos aún, pero un trombo pulmonar es un tema muy serio. Desconocemos muchas cosas del virus todavía, no sabemos si a largo plazo pueden permanecer hasta el punto de obligarle a retirarse", explica el presidente de AEMEF.

Tampoco conocen demasiado aún sobre la incidencia de las nuevas cepas sobre los deportistas y si hará más duros estos síntomas que están presentando algunos profesionales. "Estamos detrás de ello. Si nos faltan muchas cosas por saber de la cepa conocida, los cambios o mutaciones que no conocemos pueden afectar a los deportistas igualmente. Es como la gripe, que todos los años nos tenemos que vacunar con la nueva cepa. Pero esta ya la conocemos, en el caso del Covid no", concreta Rafael Ramos.

