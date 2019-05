Carolina Marín: "Dedico 10 horas al día a la rehabilitación"

Ya han pasado 4 meses de la operación de Carolina Marín. La deportista confirma que el tiempo ha pasado volando y ya piensa en su recuperación y en los próximos retos. Su gran trabajo y constancia la están ayudando a recuperar la forma y poder llegar al próximo Mundial.

"Estoy muy contenta por cómo está yendo todo el proceso de recuperación. Mi rodilla está respondiendo muy bien. Estamos en los plazos que nos habíamos marcado. Ahora lo más importante es muscular la pierna, que ya estamos cogiendo bastante peso. Nos queda un mes para conseguir la musculatura que tuve o incluso más. Estoy con ganas y motivada", afirmó Marín sobre la recuperación.

Pese a ser una lesión muy larga, no quita hierro al asunto y afirma que ha perdido un 25% de músculo: "Imagínate tras una operación y una semana después sin hacer nada. He perdido mucho pero no nos ha preocupado en exceso. No hemos querido acelerar nada".

Trabajo muy intenso

Todavía no se ha planteado su presencia en el próximo Mundial, pero no pierde la esperanza en poder llegar en buena forma: "Quedan tres meses aún. No hemos hablado nada. Cuando se acerque la fecha ya decidiremos si vamos o no".

"Me dijeron que todo iba muy bien pero que controlase las cargas para que no se me hinchase la rodilla a finales de semana, que se resiente un poco", afirmó sobre su actual estado."Dedico 10 horas al día a la rehabilitación entre la parte fisica, técnica con Fernando, sesión de Fisioterapeuta mañana y tarde, piscina...", confirmó.

"Cuando se vaya acercando el momento de volver a la pista normal será cuando el trabajo con María, mi psicóloga, sea súper importante para no tener miedo al hacer movimientos", concluyó.

[Más información: Carolina Marín repite por tercera vez: elegida mejor jugadora europea de bádminton]