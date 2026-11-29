Marc Márquez, durante un momento de su última carrera en MotoGP, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Efe

Marc Márquez entra en el olimpo de las leyendas del deporte y dice adiós a MotoGP desde el podio de Valencia

El 29 de noviembre de 2026 pasará a la historia como el día en que vimos competir por última vez al mejor piloto de la historia del motociclismo moderno. Las 97.024 personas presentes en el circuito Ricardo Tormo de Valencia han podido guardar en su memoria -y también en sus teléfonos- las últimas imágenes de Marc Márquez como piloto.

Un día histórico para el flamante campeón del mundo de MotoGP, que se retira desde lo más alto y con el décimo título de campeón en el bolsillo, superando los nueve de Valentino Rossi.

Para semejante ocasión, Marc Márquez saltó a pista con un casco dorado en el que podía leerse Not just any chapter [No es un capítulo cualquiera] y una decoración especial en su Ducati Desmosedici GP26 mientras en la parrilla le esperaban sus padres Julià y Roser y su novia Gemma Pinto para darle un beso antes de su última carrera.

"¡Casi ganamos, eh! 😂 La moto la voy a echar de menos, pero la podré usar. Esto ya no lo podré vivir" 💔 Roto de emoción. Marc Márquez se despide de su gente por última vez 😔 #ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 https://t.co/g2xunKZvKY — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026

Intentó ganar la carrera de su despedida de la competición y a punto estuvo de hacerlo. En la salida desde la segunda posición, superó a Marco Bezzecchi en la primera curva pero un giro después llegó Raúl Fernández como un misil para ponerse primero.

El piloto español del equipo Trackhouse Racing puso tierra de por medio a las primeras de cambio, pero Marc Márquez poco a poco fue recortando distancia para atraparlo.

Le faltaron un par de vueltas, pero eso fue lo de menos. Marc Márquez entra en el olimpo de las leyendas del deporte y dice adiós a MotoGP desde el podio de Valencia.