Marc Márquez, 33 años, sobre los impuestos: "El IRPF creo que son cinco puntos más en Barcelona que en Madrid"

El 27 de noviembre de 2026 quedará marcado en la historia de MotoGP y del deporte español. Ese día, Marc Márquez, campeón de diez títulos mundiales, anunció su retirada tras 13 temporadas compitiendo al más alto nivel. Su última carrera ha tenido lugar este domingo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

El piloto de Cervera se despide en lo más alto, después de conquistar dos campeonatos consecutivos e igualar a Giacomo Agostini, el único que hasta ahora había conseguido alcanzar los ocho títulos mundiales de MotoGP. Sin duda, Márquez ha escogido un momento inmejorable para cerrar una carrera deportiva que quedará para el recuerdo.

Durante la rueda de prensa, el piloto de Ducati no quiso desvelar cuáles serán sus próximos pasos, aunque sí dejó claro que continuará viviendo en su casa de La Finca. Se trata de una exclusiva urbanización de la Comunidad de Madrid, donde cuenta con una vivienda valorada en alrededor de diez millones de euros y a la que se trasladó a comienzos de 2022.

En una entrevista, Márquez explicó por qué decidió instalarse en Madrid en lugar de regresar a Barcelona: "Hay momentos de la vida que necesitas un cambio. Coincidió con que tenía la lesión, necesitaba un cambio. Fui a Madrid durante un año, allí me he encontrado bien, he formado un buen equipo, y en paralelo ha venido la necesidad de hacer un cambio en mi entorno".

En la capital encontró especialistas, centros de entrenamiento y medios adaptados a las secuelas de las lesiones que le mantuvieron apartado de las motos durante cerca de un año. Por ello, el piloto reconoció que "siempre vivo donde creo que tengo las mejores condiciones para rendir mejor en la pista".

Marc Márquez, en el box del equipo Ducati Lenovo, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Efe

Márquez también quiso aclarar que las diferencias fiscales entre Madrid y Barcelona no fueron determinantes en su decisión. "La diferencia que hay de IRPF con Barcelona, creo que son cinco puntos, pero ese no fue el motivo", explicó en una entrevista concedida a El País.

Por otra parte, durante su intervención en el programa de televisión El Objetivo, presentado por Ana Pastor, el piloto reveló que en su momento adquirió una vivienda en Andorra.

"Cuando tenía 22 años, me compré una casa allí como segunda residencia para ir, tener mis esquís y mis cosas. Y dije de probar un invierno a quedarme más porque ya es cuando empezaban a subir muchos de mis compañeros y a nivel de impuestos se paga mucho menos".

No obstante, la experiencia no terminó de convencerle y su estancia se prolongó menos de lo previsto. "Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa'".

El piloto también explicó qué le llevó a plantearse vivir en Andorra, un lugar que conocía desde mucho antes de su etapa en MotoGP. "Probé porque desde los 15 años yo he estado yendo a Andorra. Cervera queda a una hora de la frontera y hemos ido allí a comprar con mis padres, a pasar el fin de semana, teníamos carreras allí. Cuando entré en el Mundial, a la que tuve coche me subía, me quedaba a dormir, entrenaba en las pistas...".