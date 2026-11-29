Álex Márquez, en el garaje de Gresini durante el GP de Aragón. Reuters

Álex Márquez no estará en la última carrera de su hermano Marc: es trasladado al hospital por un broncoespasmo severo

La jornada marcada por la despedida de Marc Márquez de MotoGP ha comenzado de la peor manera posible para la familia del piloto catalán.

Álex Márquez ha tenido que ser trasladado de urgencia a un hospital de Valencia después de pasar una noche muy complicada en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde se encontraba alojado en su motorhome.

El bicampeón del mundo fue atendido inicialmente en las instalaciones del trazado valenciano por el doctor Ángel Charte, responsable de los servicios médicos del Mundial de motociclismo. Tras una primera valoración, el diagnóstico fue de broncoespasmo, una afección que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y dificulta la respiración.

En su caso, el cuadro presentaba una importante inflamación bronquial que obligó a extremar las precauciones y trasladarlo a un centro hospitalario para realizarle pruebas más exhaustivas.

La situación de Álex Márquez ya era preocupante desde el inicio del fin de semana. El piloto llevaba varios días con fiebre, que llegó a rozar los 40 grados, y su estado físico le había impedido cumplir con parte de los compromisos previstos.

De hecho, coincidiendo con el anuncio de la retirada de su hermano Marc, ya tuvo que cancelar numerosos actos debido al malestar que sufría. La persistencia de los síntomas y el empeoramiento durante la noche encendieron las alarmas en el entorno del equipo.

En el hospital valenciano, los especialistas realizarán nuevas pruebas para determinar la evolución de la afección respiratoria y descartar posibles complicaciones. Entre las posibilidades que se estudiarán se encuentra una neumonía, aunque por el momento no se ha confirmado que el piloto lo padezca.

En vilo por los test

El equipo Gresini ha confirmado que Álex Márquez no podrá participar en la carrera. Una baja importante para el piloto español, que esperaba cerrar la temporada ante la afición valenciana en el adiós de su hermano Marc, pero cuya prioridad ahora pasa por recuperarse completamente.

Además, su estado de salud pone en duda su presencia en el primer test de pretemporada previsto para el martes.

Álex Márquez, en Sepang. Reuters

La sesión será especialmente relevante para el leridano, ya que está previsto que se suba por primera vez a la KTM, la moto con la que afrontará una nueva etapa deportiva en 2027.

Por ahora, el equipo y el entorno del piloto permanecen pendientes de los resultados médicos. La evolución durante las próximas horas será determinante para conocer cuándo podrá regresar a la actividad y comenzar a preparar su próximo desafío en MotoGP.