Mick Doohan, leyenda de MotoGP, sobre Marc Márquez: "Intencionadamente o no, él se encarga de destrozar la moral de los rivales"

El motociclismo despide este fin de semana entre lágrimas a Marc Márquez. El diez veces campeón del mundo anunció en la mañana del viernes, por sorpresa, su retirada. En Cheste (Valencia), en España, en su casa, se subirá por última vez a la Ducati.

Hasta ahora, el ilerdense ha estado desafiando sus propios límites y consolidando su lugar entre las grandes leyendas del motociclismo. Con el paso del tiempo, la dimensión de su carrera no ha dejado de crecer, hasta convertirse en uno de los pilotos más determinantes de la historia de MotoGP.

Mucho se ha hablado de su talento, su velocidad y su capacidad para marcar diferencias sobre la moto. Sin embargo, uno de los primeros en anticipar la dimensión de su grandeza fue Mick Doohan.

El cinco veces campeón del mundo de 500cc analizó en 2014 las cualidades del piloto de Cervera, que acababa de conquistar su primer título en la categoría reina. Unas palabras que, más de diez años después, siguen teniendo plena vigencia.

El australiano sabía perfectamente lo que significaba dominar una categoría durante años. Durante la década de los noventa, encadenó cinco campeonatos consecutivos y construyó una hegemonía difícil de igualar.

Mick Doohan, junto con Marc Márquez. Repsol Media

Su éxito no se basaba únicamente en la velocidad, sino también en la capacidad de transmitir a sus rivales la sensación de que derrotarle era prácticamente imposible.

En una entrevista concedida a El País, Doohan explicó que había encontrado una característica similar en Márquez desde sus primeros pasos en MotoGP.

"Me gustaba jugar con los rivales", reconocía el australiano. "La dominación empezaba por hacerles creer que era imposible ganarme. Marc está en la misma situación. Los demás piensan que no le pueden ganar. No sé si lo hace intencionadamente, pero también él se ocupa de destrozar la moral de los rivales", afirmaba.

Ha marcado una época

Doohan también destacó el impacto psicológico que Márquez generaba en el resto de pilotos. Su capacidad para mantenerse competitivo en cualquier circunstancia y demostrar su fortaleza en cada salida a pista suponía un desgaste constante para sus adversarios.

"Los demás piensan que no le pueden ganar. No sé si lo hace intencionadamente, pero también él se ocupa de destrozar la moral de los rivales: eso de demostrar esa fortaleza en cada sesión, aunque sea la de calentamiento, justo después del desayuno, es agotador para los demás. Es un efecto colateral de su dominio", explicaba el australiano.

Aquellas declaraciones llegaron en 2014, cuando Márquez apenas tenía 21 años y ya había comenzado la temporada con una impresionante racha de diez victorias consecutivas.

El español amenazaba entonces uno de los registros más importantes de Doohan, que había establecido el récord de triunfos en una temporada de la categoría reina con doce.

Pero el australiano no se limitaba a destacar la velocidad del joven piloto. También valoraba su inteligencia y su capacidad para interpretar cada situación sobre la moto.

"Parece que corra sólo con el corazón, pero Marc también corre con la cabeza. Es muy inteligente sobre la moto", señalaba Doohan, que consideraba que buena parte de su éxito se explicaba por "su aplicación, su velocidad, su método y la habilidad que tiene para absorber toda la información".

El pentacampeón estaba convencido de que las cualidades de Márquez iban mucho más allá de las prestaciones de la Honda con la que dominaba el campeonato. De hecho, llegó a asegurar que sería capaz de ganar incluso con una moto diferente.

"Si pusiéramos a Marc en una Yamaha también ganaría", sentenció, en una afirmación que reflejaba la enorme confianza que tenía en el talento del español.

La última reflexión de Doohan resumía perfectamente su visión sobre Márquez y su estilo de pilotaje. Para el australiano, intentar imitar al catalán era un error, porque su talento era algo excepcional. "Sólo hay un Usain Bolt, sólo hay un Marc Márquez", concluyó.