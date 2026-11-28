Una bomba nuclear en forma de anuncio ha caído sobre el campeonato del mundo en su última cita de la temporada en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. “Llegué a MotoGP a mi manera y me voy a mi manera”, ha lanzado Marc Márquez sobre la forma de comunicar su retirada de la competición tras la carrera del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se celebrará este domingo.

Ni siquiera los máximos responsables del equipo Ducati Lenovo o MotoGP Sports Entertainment Group (antigua Dorna), la empresa encargada de gestionar el campeonato del mundo, conocían las intenciones del flamante campeón del mundo de MotoGP.

Una decisión que se gestó hace dos meses, tras el Gran Premio de Japón, y que sólo conocía la única persona capaz de guardar semejante secreto: su hermano Álex.

Álex Márquez, Roser Alentà, Marc Márquez, Julià Márquez y Gemma Pinto, en la despedida del campeón del mundo de MotoGP. MotoGP

Y es que la fortaleza mental de Marc Márquez en los peores momentos de su carrera deportiva siempre se ha sostenido y cimentado gracias al empuje de su núcleo duro: su hermano Álex, sus padres Julià Márquez y Roser Alentà, su novia Gemma Pinto, José Luis Martínez, su asistente personal, y Carlos J. García, su fisioterapeuta.

“Hace tres meses tuve una conversación con él. Le dije que no podía seguir viéndole sufrir de esa manera y que, por honestidad, tenía que decirle que lo dejara”, relata Carlos J. García a EL ESPAÑOL, una figura fundamental en la segunda parte de su carrera deportiva y que llegó a instalarse en su casa en Madrid para trabajar a diario en su recuperación tras fracturarse el húmero derecho y se fue con él a la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota, Estados Unidos) cuando se operó por cuarta vez para tratar de ser de nuevo el piloto que fue.

Y Marc Márquez lo ha conseguido con creces porque en esa segunda vida deportiva ha conquistado dos títulos más para sumar un total de 10 y superar los nueve de Valentino Rossi. Por eso, se ha ganado el derecho a despedirse como a él le diera la real gana.

“Voy a ser completamente honesto. La primera opción era comunicarlo en la rueda de prensa del jueves, pero como la organización no me convocó y entonces fue cuando comencé a pensar en cómo hacerlo. Gemma y yo estábamos paseando al perro y le dije ‘Me gustaría sacar unos carteles antes del primer entrenamiento del viernes para comunicarlo de forma gráfica’”, ha desvelado al más puro estilo de la película Love Actually.

“Hablaremos después, pero primero... Gracias a todo el mundo que ha formado parte de este camino. Espero que hayas disfrutado tanto como yo lo he hecho. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, rezaban los cinco carteles que desplegó en el box del equipo Ducati Lenovo para anunciar su retira.

“He entregado mi cuerpo al motociclismo”, ha asegurado en el anuncio de su despedida tras 19 temporadas, 10 títulos, 106 victorias, 173 podios y 107 poles.

Una decisión madura y honesta, en la que como siempre ha seguido su instinto. Retirarse a tiempo es una victoria, una muestra de sabiduría y grandeza del mejor piloto de la historia moderna del motociclismo.

MotoGP se queda huérfano porque se marcha una personalidad única e irrepetible que transciende lo deportivo y su rostro más reconocible a nivel global.