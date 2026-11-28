Se incendia la moto de Marc Márquez en plena salida de su última carrera al sprint en el GP de Valencia

Marc Márquez vivió una despedida de la carrera al sprint tan inesperada como polémica.

Su Ducati empezó a arder en la parrilla de Cheste cuando faltaban segundos para la salida, lo que obligó a sacar bandera roja.

El piloto, que se retira al terminar este fin de semana, salió después con una penalización de doble vuelta larga.

Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

El problema empezó en los semáforos. Tras la vuelta de formación, las luces rojas tardaron más de lo previsto en apagarse, y los pilotos lo advirtieron con la mano.

Durante esa espera prolongada, la Desmosedici de Márquez, que partía segundo detrás de Marco Bezzecchi, empezó a echar humo por el recalentamiento y acabó envuelta en llamas.

El catalán saltó de la moto, se sacudió la pierna derecha, que se le quemaba, y la dejó tirada en la parrilla antes de irse hacia el garaje. Los mecánicos retiraron la máquina y la taparon. Márquez, aunque primeramente hizo gestos de haber sentido el calor, volvió al box con aparente normalidad.

Dirección de Carrera suspendió la prueba y anunció una nueva salida, con una distancia de 12 vueltas. La decisión más controvertida llegó después. Los comisarios permitieron al piloto tomar la salida desde su posición en la parrilla con su segunda moto, pero con una doble penalización de long lap.

La normativa obliga a cumplirla cuando un piloto cambia de moto después de haber salido a la parrilla. Márquez, además, inició la vuelta de formación desde el pit lane.

El público de Cheste respondió con silbidos y gritos de protesta, y la sanción despertó la crítica de varios medios, que la consideran injusta para una carrera tan especial.

La última sprint

Era la penúltima cita de la carrera deportiva del diez veces campeón del mundo. Márquez anunció su retirada el viernes, antes de los primeros entrenamientos libres, y marcó el mejor tiempo del día con un nuevo récord del circuito.

"Llegué a mi manera y me voy a mi manera", afirmó entonces. El sábado fue segundo en la clasificación, a 463 milésimas de Bezzecchi, que batió el récord con 1:27.844. Después del tiempo, bromeó: iba a "pedir el VAR" por la vuelta del italiano.

Pese a todo, Márquez saldrá segundo en la carrera larga del domingo, la última de su trayectoria.