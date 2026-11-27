Márquez se quiebra al explicar su adiós a MotoGP, que solo conocía su hermano Álex: "He empezado a sentir miedo"

Marc Márquez explicó su retirada de MotoGP con la voz quebrada en la rueda de prensa que ofreció en Cheste, y reveló que tomó la decisión tras el Gran Premio de Japón, en Motegi, y que solo su hermano Álex la conocía.

El piloto de Ducati, campeón del mundo de 2026, guardó el secreto para no restar energía a su lucha por el título. Correrá su última carrera el domingo.

Márquez abrió su comparecencia con un mensaje de agradecimiento al paddock. "Llegué al Mundial a mi manera y me marcharé a mi manera", afirmó. Sobre el momento elegido, detalló que la decisión estaba tomada antes de proclamarse campeón.

"Mi decisión la tomé después de Motegi", aseguró. Al mencionar a su hermano rompió a llorar unos segundos. "Anunciarlo me quitaba energía para el título. He ganado, pero la decisión ya estaba tomada, hubiera tenido éxito o no", explicó.

El peso de las lesiones

El estado físico influyó en el desenlace. Márquez recordó que firmó con Ducati en marzo con optimismo, sin saber que pasaría por otra operación. "He empezado a sentir miedo, pero no a la velocidad", confesó, en alusión a una lesión que, por ahora, no condiciona su rendimiento.

La diplopía, o visión doble, reapareció durante 48 horas después de la carrera de Indonesia y durante 12 horas tras la de Le Mans. "Me siento competitivo y soy rápido, pero a veces es mejor pensárselo", admitió.

Cerró su intervención con un agradecimiento a todos los equipos desde 2008. "Quiero seguir disfrutando de este mundo maravilloso, pero ha llegado mi momento. Lo siento así", dijo. Y concluyó: "Ya está hecho. Me siento súper contento".

La foto y los detalles

Terminada su intervención, Márquez pidió hacerse una foto con todos los pilotos de la parrilla. "Lo tenía ahí guardado", le dijo a Jorge Martín, y fue agradeciendo el gesto a cada compañero, entre ellos un emocionado Diogo Moreira.

Después describió cómo fue ampliando el círculo de confianza. "Álex me conoce muy bien, y sabe que si digo algo es porque lo he decidido, y soy así", contó.

Su padre lo supo el miércoles por la tarde y su madre esa misma mañana, mientras que Ducati y su jefe, Gigi Dall'Igna, lo conocieron anoche. "Lo he hecho a mi manera, de una manera diferente, no quería hacer parar a nadie. Me siento triste", confesó.

El piloto reconoció lo que le costó sostener el silencio. "He podido lidiar con ello porque nadie lo sabía, solo Álex, esa ha sido la única razón", dijo. Recibió un mensaje de una leyenda del Mundial que le dio una pauta: "Prométele algo a tu cuerpo, y tu cuerpo dará ese extra necesario".

Márquez la aplicó en cada carrera. "Prometí a mi cuerpo cada vez que sería ese último esfuerzo. La razón por la que se me veía tan serio los sábados era porque estaba sufriendo; mis resultados tapaban la situación real", relató.

Sobre su futuro, el piloto señaló: "En 2027 no sé qué me deparará el futuro, pero formamos parte de MotoGP cada piloto". Aseguró que seguirá pendiente del campeonato porque su hermano continúa en él. "Álex es la persona más importante en mi vida, pero nuevas estrellas aparecerán", afirmó.