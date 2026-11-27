El éxito de Marc Márquez, 33 años, fuera de MotoGP: una inmobiliaria con su madre al frente y 80 millones de fortuna
El piloto de Ducati cuelga el casco con diez títulos y una red de empresas familiares que incluye una mansión de 10 millones.
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Marc Márquez se despide de MotoGP con diez títulos mundiales y una fortuna estimada en 80 millones de euros, sostenida por una red de empresas que empezó a levantar con 18 años.
El piloto de Ducati anunció este viernes su retirada en Cheste, en la previa del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, con unos carteles en el box que decían: "Esta va a ser mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia". Correrá por última vez el domingo 29 de noviembre, a las 14:00 horas.
La decisión llega días después de proclamarse campeón de 2026, su octavo título en la categoría reina y el décimo de su carrera. Había renovado con el equipo oficial por dos temporadas más. Solo este año sus ingresos deportivos superan los 20 millones, y desde su llegada al Mundial en 2008 acumula más de 130 millones.
Su estructura empresarial arrancó en 2011 con Macmar Gestions Sportives. El pilar inmobiliario llegó en 2019 con Slide & Turn Investment, una sociedad limitada dedicada a comprar, gestionar y arrendar inmuebles.
Marc figura como único accionista y su madre ejerce de administradora única, de modo que el negocio queda en el círculo familiar.
Esa lógica de ladrillo y familia define su patrimonio. Conserva una casa y una nave en Cervera, su pueblo natal, y reside en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, una vivienda de más de 1.300 metros cuadrados y siete habitaciones que perteneció al exfutbolista Mariano Díaz.
El propio piloto la tasa en torno a 10 millones de euros. "Vale alrededor de 10 millones de euros. Por ahí»" dijo en El podcast de final de mes, antes de añadir: "Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando, pero no lo he perdido, está ahí. La casa está pagada". Y precisó: "No tengo deudas, ni con nadie ni conmigo mismo".
Del primer millón a su cartera
Su primer gran ingreso llegó en 2013, con 20 años, cuando ganó el título en su debut en MotoGP y cobró un bonus superior al millón de euros. La mayor parte no llegó a su bolsillo, según contó: "Más del 50% se lo llevó Hacienda. El 10% para el mánager, motos de entreno…".
Desde entonces ha ampliado su cartera hacia la producción audiovisual, con participaciones en Les Frères Sisters, Wakai DPS, Fast Brothers Productions, Studio: La Serie y This Is Real.
En representación de talento cuenta con Vertical Management, que comparte con su hermano Álex y con Jaime Martínez. A ello suma participaciones en hoteles y restaurantes, y una tienda online con su marca.
La gestión diaria la deja en manos de su equipo. "Yo no estoy encima, delego total. A final de año me ponen el Excel y ya está", explicó.