Valentino Rossi, 47 años, sobre sus propiedades en España: "Normalmente voy 2 o 3 veces al año. Es un lugar mágico"

La imagen de Valentino Rossi en España ha cambiado con el paso de los años, especialmente desde el enfrentamiento que protagonizó con Marc Márquez en 2015. Antes de aquel episodio, la personalidad extrovertida y el carácter desenfadado del piloto italiano despertaban una gran simpatía entre los seguidores españoles de MotoGP.

Sin embargo, la rivalidad pública y prolongada con el catalán hizo que parte de esa afición dejara de apoyarle.

Más allá de sus diferencias con Márquez, Rossi mantiene desde hace años una estrecha relación con España. El italiano cuenta con una vivienda en Ibiza, una isla que le cautivó por sus paisajes y tranquilidad. "Tengo una casa en Ibiza desde hace más de quince años. Es un lugar mágico y tranquilo para relajarse", explicaba en Corriere dello Sport.

El piloto destacaba precisamente la calma que encuentra en la isla, un aspecto especialmente valioso para los deportistas que, como él, afrontan una exigente temporada de competición y necesitan desconectar.

"En función del año, me escapo allí más o menos tiempo. Normalmente voy dos o tres veces al año", comentaba 'Vale'. Su vínculo con Ibiza también estuvo muy relacionado con Ángel Nieto, una de las figuras más reconocidas del motociclismo español, que falleció en 2017 en la isla tras sufrir un accidente de quad.

Una relación de amistad

Rossi guardaba un recuerdo especial de los momentos compartidos con el expiloto zamorano, con quien disfrutó de numerosas estancias en Ibiza. "Con Ángel me divertí mucho allí. Al principio era como nuestro capitán en Ibiza, nos llevaba a los sitios", recordaba el italiano en DAZN en 2021.

También explicaba que solía pasar tiempo con Nieto y su familia, incluidos sus hijos Pablo y Fonsi. "Con él y también con sus hijos, Pablo, con Fonsi... iba mucho a su casa, pasaba el tiempo con ellos allí", relataba.

Uno de los aspectos que más admiraba de su amigo era su energía y capacidad para aguantar las largas noches de fiesta, incluso cuando compartía esos momentos con pilotos mucho más jóvenes.

"Ángel era el que tenía más energía de todos, aunque nos sacara 40 años. Siempre intentábamos acostar a Ángel por la noche, pero no había manera, siempre aguantaba más que todos nosotros", recordaba Rossi.

A pesar de la polémica que marcó su relación con Marc Márquez, el italiano siempre ha mantenido una conexión especial con España. Durante su trayectoria, el apoyo de los aficionados españoles fue constante, especialmente en circuitos como Barcelona y Jerez.

"Los aficionados aquí me hacen sentir como si corriera en casa", reconocía el '46', que también valoraba la pasión con la que se vive el motociclismo en el país.

"Para mí, siempre es un gran placer venir a España porque, al final, muchos de los adversarios más fuertes que he tenido son españoles y los españoles están muy apegados a sus pilotos, sus equipos, como los italianos", afirmaba Rossi, que además situaba Montmeló entre sus trazados predilectos desde su primera visita.