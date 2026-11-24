Marc Márquez, en el garaje de Ducati durante el GP de Malasia. Reuters

Las razones de Marc Márquez para seguir en MotoGP: el reto dominar las nuevas motos y reivindicar que es el mejor

El octavo Mundial de MotoGP no ha cambiado los planes de Marc Márquez. Tampoco ha apagado su ambición ni ha provocado que empiece a mirar hacia la retirada. Al contrario.

El piloto de Cervera tiene motivos para seguir compitiendo y uno de los más importantes está en el horizonte: la revolución técnica que experimentará la categoría reina en 2027.

Un nuevo reglamento, motos completamente diferentes y un escenario en el que todos los fabricantes tendrán que volver a demostrar su capacidad de adaptación.

Después de una temporada en la que ha vuelto a conquistar la Torre de los Campeones, Márquez podría haber encontrado en ese cambio de ciclo un estímulo para prolongar su trayectoria. No se trata únicamente de seguir sumando victorias o ampliar su palmarés.

Está el desafío de enfrentarse a una nueva generación de prototipos, participar en su desarrollo y demostrar que su talento sigue marcando diferencias incluso cuando las condiciones cambian por completo.

En la mañana del lunes, apenas 24 horas después de proclamarse campeón del mundo, el español atendió a los medios de comunicación entre los que se encontraba EL ESPAÑOL y dejó algunas pistas sobre cómo afronta su futuro.

Su mensaje fue claro: no tiene intención de precipitarse ni de pensar demasiado lejos, pero tampoco contempla abandonar MotoGP mientras siga encontrando motivos para competir.

Cumplirá el contrato

El primer motivo para descartar una retirada inmediata es contractual. Márquez tiene firmado su compromiso con Ducati para las temporadas 2027 y 2028, por lo que, al menos sobre el papel, todavía tiene dos años por delante en la categoría reina.

Sin embargo, el de Cervera no quiere que su futuro dependa únicamente de un contrato. Hay una condición física y, sobre todo, una motivación personal que considera imprescindibles para continuar.

"No me han extrañado, porque podría ser una lógica dependiendo de qué mentalidad tengas, pero en mi cabeza no está nadie, sólo estoy yo y tengo muchas cosas en mente", comenzó explicando.

"Los entrenamientos, las Navidades y un montón de cosas más, ya habrá tiempo de preparar el 2027, pero tengo contrato con Ducati en 2027 y 2028, pero mientras me encuentre bien, con ganas y las lesiones me respeten, mi intención es seguir disfrutando de mi pasión; una pasión que tienes que valorar todos los riesgos porque cada vez que sales a pista, tu vida está en juego", añadió.

🏆🇪🇸 Marc Márquez recuerda a Ángel Nieto en la celebración del título mundial y destaca su importancia en el éxito del motociclismo español: "Nos abrió las puertas y le estamos agradecidos" 📹 @_carlos_serrano https://t.co/EXqIi4eIAI — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 23, 2026

Su discurso refleja que la continuidad no es una cuestión de acumular temporadas por el simple hecho de hacerlo. Márquez es consciente de los riesgos que implica competir al máximo nivel y de las consecuencias que las lesiones han tenido en su trayectoria.

Por eso, quiere seguir mientras pueda hacerlo en condiciones y mantenga intactas las ganas de luchar por las victorias: "Lo que voy a hacer es seguir mi instinto, como siempre he hecho. Si compito, es con hambre, para ganar".

El cambio de reglamento

Y ahí aparece el gran aliciente de 2027. MotoGP afrontará una de las transformaciones técnicas más importantes de los últimos años y todos los pilotos tendrán que adaptarse a un escenario prácticamente nuevo.

El reglamento reducirá la cilindrada de los motores de 1.000 a 850 centímetros cúbicos y el diámetro máximo de los cilindros pasará de 81 a 75 milímetros. También se limitará la aerodinámica y quedarán prohibidos los dispositivos de regulación de altura y los sistemas de salida.

A estos cambios se sumará la llegada de Pirelli como proveedor único de neumáticos, en sustitución de Michelin, lo que obligará a los equipos a trabajar con un producto diferente y a encontrar nuevas referencias de puesta a punto.

Marc Márquez, en el GP de Catar. EFE

No será, por tanto, una simple evolución de las motos actuales, sino el comienzo de una etapa que puede alterar las jerarquías de la parrilla.

Para un piloto como Márquez, que ha construido buena parte de su leyenda a partir de su capacidad para encontrar soluciones en situaciones complicadas, la transformación representa un desafío especialmente atractivo.

Tendrá que aprender a interpretar una moto diferente, descubrir sus límites y ayudar a Ducati a encontrar el camino adecuado para seguir siendo competitiva.

El objetivo será volver a situarse por delante de sus rivales en una competición en la que la experiencia acumulada hasta 2026 no garantizará necesariamente una ventaja.

No obstante, el español no espera que el cambio de reglamento facilite las cosas. Al contrario, considera que la incertidumbre será uno de los elementos que marcarán el próximo campeonato.

"El año que viene será una incógnita para todo el mundo: motos nuevas, neumáticos nuevos, un formato nuevo de fin de semana. Todo esto lo hará incluso más impredecible, pero yo creo que quien bien acaba, bien empieza, empieza con esa ventaja", analizó.

Márquez no quiere perder de vista lo que suceda en la recta final de 2026. Llegar con buenas sensaciones al nuevo ciclo puede resultar determinante, especialmente durante los primeros test y las primeras carreras, cuando los fabricantes todavía estarán recopilando información y los pilotos tendrán que adaptarse a las nuevas características de sus prototipos.

Marc Márquez y Pedro Acosta tras el GP de Tailandia .

El campeón también tiene identificados a varios de los rivales que pueden complicarle las cosas. Márquez no pierde de vista el crecimiento de Aprilia, que ha demostrado durante 2026 disponer de una moto muy competitiva, ni el empuje de los pilotos más jóvenes.

Entre ellos destaca especialmente Pedro Acosta, al que considera uno de los grandes referentes de la nueva generación. Fermín Aldeguer y Diogo Moreira también aparecen en esa lista de talentos llamados a ganar protagonismo en los próximos años.

"Las Aprilia irán muy rápido. Acosta es el que lidera la nueva generación, él, Fermín Aldeguer, Moreira, están subiendo muchos jóvenes que, por mucho que nos duela, es ley de vida. Van pasando los años y nosotros es ir alargándolo todo lo que podamos, pero, seguramente, el año que viene sea, también, de altibajos", reconoció.

La reflexión del piloto de Ducati deja entrever que también existe una motivación generacional. Márquez sabe que el tiempo pasa y que cada temporada aparecen nuevos aspirantes dispuestos a ocupar su lugar.

El rival a batir

Sin embargo, lejos de interpretar esa circunstancia como una amenaza, parece encontrar en ella otro estímulo para continuar. Competir contra pilotos que todavía están construyendo su trayectoria supone una exigencia diferente, especialmente para alguien que ya ha conseguido diez títulos mundiales.

Además, su ambición tiene un componente histórico. Con su octava corona de MotoGP, Márquez ha igualado los ocho campeonatos de la categoría reina de Giacomo Agostini, una cifra que le sitúa en lo más alto de los registros históricos.

El italiano fue precisamente quien le entregó el reconocimiento simbólico de mejor piloto de todos los tiempos en Portugal. No obstante, el español evita atribuirse personalmente esa etiqueta. "No estoy de acuerdo con que sea el mejor piloto. No me gusta. Soy uno de los mejores, sí, porque los números están ahí", explicó.

La diferencia es importante: Márquez no necesita proclamar que es el mejor para seguir alimentando su competitividad. Su trayectoria, sus títulos y su capacidad para regresar después de las lesiones ya forman parte de su legado.

Ahora tiene delante otro desafío: demostrar que también puede dominar una MotoGP diferente, con nuevas exigencias técnicas y una generación de rivales que viene pisando fuerte.

Por el momento, no quiere correr más de la cuenta. Antes de pensar en 2027, quiere disfrutar de su reciente conquista y celebrar el campeonato con los aficionados en Valencia. "Si compito, es con hambre, para ganar", dejó claro.